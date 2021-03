陳景祥：當中國要平視美國

外交會談開場白你來我往話藏玄機,並不罕見,香港人記憶猶新的,是22輪中英香港前途會談;每次會談開始前雙方代表都會說一兩句反映會談狀况的話,當年會談接近尾聲之際,中方代表周南就以「輕舟已過萬重山」透露應該就快達成協議,這種手法,外交官應優為之,而且通常要做得優雅。論優雅,當以中國外交系統祖師爺周恩來為表表者,當年中國的外交形勢比現在更惡劣,然而周恩來在國際場合不慍不火、不亢不卑,為中國樹立了良好形象。

美方開場白「講數」味濃

可是3月18日的阿拉斯加會談卻是另一個樣。內地官媒稱美國代表先致開場白時「嚴重超時,違反外交禮儀」,然而根據現場視頻,當天會談安排是先由美方代表發言,美國國務卿布林肯的開場白長2分27秒,美國國家安全顧問蘇利文的講話長2分17秒;然後到中方代表發言,中共政治局委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪講話長16分14秒,國務委員兼外長王毅講話長4分9秒。

據路透社引述不願透露名字的美國官員指,會談前雙方同意4名代表每人作兩分鐘簡短發言,從發言紀錄來看,實事求是地說,美國代表並沒有「嚴重超時」。觸發中方代表長篇發言反擊的,是美方代表開場白發言的內容而非時間。

美國國務卿布林肯在開場白中表示,這次會談將討論引起深切關注的中國行為,包括對新疆、香港和台灣的行為;布林肯並指對這幾個地方的行為不止是中國內政,它們都威脅了維護世界秩序的國際規則,因此美方認為有責任在會議上提出。此外,美方還指中國對美國進行網絡攻擊,以及經濟脅迫美國盟友。

短短兩分多鐘的發言,都是把矛頭指向中國、數落中國的不是,兼表明要代表其他國家出頭,「講數」的味道極濃。來者不善,很明顯,這種開場白也並非外交禮儀常規!

美國國家安全顧問蘇利文的發言則強調,對中國的種種憂慮都不僅是美國的,也來自美國的盟友和合作伙伴,以及更廣泛的國際社會;他明言「將永遠為了我們的原則、我們的人民和我們的朋友挺身而出」。傳達的信息,也是美國要為盟友和伙伴討回「公道」。很明顯,美國一開始就主動出擊。

中方長篇發言 還擊美方指摘

接下來到中方代表,就是楊潔篪的16分鐘發言——沒有停頓,講完之後,還叫王毅「你說兩句吧」。楊潔篪發言的要點,主要是反擊美方,包括「美國有美國式的民主,中國有中國式的民主」;「美國憑藉武力和金融霸權,對其他國家長臂管轄和打壓」;「美國煽動一些國家攻擊中國」;「美國應該管好自己的事,不要轉移矛盾,把國內沒有解決好的問題轉移到國際上去」;「對抗對美國沒有好處,我們中國是挺得過來的」。針鋒相對,都是還擊美方的指摘,從中也可以看出,中國眼中現今美國到底出了什麼問題。

王毅發言相對溫和,只表示美國過去幾年對中國無理打壓,「這個老毛病要改一改了」。他又批評美國在這次會談前就香港問題再次宣布制裁,「不是正常的待客之道」。

美方官員認為楊潔篪發言過長,要作補充,而補充之後,就是楊潔篪的一番在外交場合不常見的「狠話」,包括「美國沒有資格居高臨下同中國說話」、「中國人不吃這一套」、「難道我們吃洋人的苦頭還少嗎?」。

公開對罵 其實是說給自己人聽

這場唇槍舌劍的外交會談開場白,長達一個多小時,兩個大國之間不客氣且近乎對罵的言辭交鋒,令人大開眼界;「圍觀者」另一個關注焦點,是中美公開對罵,到底想傳達什麼信息?

評論都認為,中美代表在談判桌上說的,其實是說給本國自己人聽。美國拜登政府要顯示他對華強硬不下於其前任特朗普,而重返國際社會、重新團結盟友,美國也藉阿拉斯加會談,以盟主身分向中國放話、為它們出頭。

中國亦如是,自特朗普上台後打貿易戰,在新疆、香港、台灣、東亞、印太地區全方位包圍中國,在科技、金融上制裁,中美關係早已陷入低潮。除此之外,更令北京震怒的,是特朗普年代美國對華政策把矛頭指向中共、挑戰中共的執政地位。

平視世界 傳達「四個自信」

阿拉斯加會談結束後,新華社報道會談最重要的信息,是中方向美方表明:「中國共產黨的執政地位和制度安全不容損害,這是不可觸碰的紅線」;這種說法過去很少提出,但正是中方最關注的議題。為了顯示中共的權威不容挑戰,在談判桌上向美方展示最強硬姿態,目的正是為了向內地民眾傳達:中共建黨百年之際,中國已經建立起「道路自信、理論自信、制度自信、文化自信」。

最近內地「傳閱甚廣」的習近平主席講話,是3月6日出席全國政協聯組會議時說的:「現在這一代年輕人,也在變化之中,他們的心態、思想也在改變」,「70後、80後、90後、00後,他們走出去看世界之前,中國已經可以平視這個世界了,也不像我們當年那麼『土』了」。

平視世界、對着美國高層官員直說「中國人民不吃這一套」,是對內地民眾傳達「四個自信」的最佳「國民教育」;很明顯,楊潔篪的發言是有備而來,對北京來說,這非但不是外交失儀,而是「大長中國人民志氣」的一次最佳國際宣傳。

韜光養晦日子正式結束

分析中美會否「注定一戰」的艾利森(Graham Allison)在他的著作第六章「習近平的中國要什麼」內,有如下一段:「一旦中國以其無可匹敵的經濟規模,和有形的基礎設施,將鄰國納入中國主導的更大的共榮圈,就勢將改變二戰結束以來美國在亞洲的地位。當我請一位中國同事歸納出中國傳達給美國的訊息,他回答說『退後』(Back off)。他的同事的回答更坦率:『讓開』(Butt out)。」(註)

阿拉斯加會談楊潔篪的發言,是中國在國際場合首次表明要「平視美國」的表態,過去外交上要韜光養晦的日子正式結束。

當中國要平視美國時,在南海問題上,中國以不斷加強區內軍力去回應美國的「關注」;華府制裁香港,北京也不作任何讓步,對港政策絕不手軟。下一回合是台灣,如果和平統一遙遙無期,北京會否要美國「讓開」,用自己的方法解決台灣問題……

註:Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap?,中譯本《注定一戰?中美能否避免修昔底德陷阱》,頁173

作者是資深傳媒人

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com,傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投﹔若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[陳景祥]