歐陽五：安克雷奇「平視外交」 有益中美再理解

中方展現實力 讓世界重新認識中國

其一，中方展現了對美平視外交的實力和能力，讓美國和世界直觀地重新認識今天的中國。

之所以安克雷奇開場白，被眾多評論稱為「歷史性的一刻」，是因為這是世界在二戰後幾十年來，第一次看到一個真正可以並敢於和美國平等對話的國家出現。中國這種平視外交的背後，無疑是國家實力的提升和自信，安克雷奇就是一次中國發生歷史巨變由內而外的表現。這一點如此明確，不容美國和世界忽視。

此次中國用實際行動，在世界面前，充分說明了中國的處世態度。一、是中國對建立在平等尊重基礎上國際新秩序的理解；二、是中國面對連美國自己和國際輿論都不抱幻想和期待的美國政府，仍然能夠拿出誠意和建設性，提出重新構建兩國相處的框架，展現了處於世界焦點中的兩大國之一，始終保持着理性和建設性，也賦予這一競爭良性的可能。

此次，美方對話前精心策劃，搞各種小動作拉幫結伙、輿論抹黑、對華制裁等一系列施壓造勢，並利用開場白「搶咪高峰」，中方適時適度予以反擊，維護外交公平規則的同時，也起到了「打得一拳開」的效果，為後續會談能夠真正「坐下來」繞開輿論陷阱、多談實質建設性內容，鋪平道路。不僅讓人看到了今天中國外交平視美國的自信，也看到了中國外交打開局面的能力，為國際社會樹立了對中國外交的信心。

美國是時候平視而非俯視世界

其二，此次安克雷奇的對話，從另一個角度來看，將促使美國加速面對現實，逐漸適應這種平視外交。

從外界的觀感和反應來看，中美間的「開場白」較量，也引發了包括美國在內各國網友的狂歡，或讚中方硬氣自信，或嘲美方虛弱無禮，宣泄對美國霸道橫行積壓已久的不滿。儘管美國一些媒體還在傳播中方嚴重超時「不守規則」等混淆視聽的報道，不少西方主流媒體仍從中解讀出「美國不再擁有壓倒性的全球影響力」。美國應當從中接收到足夠的信息——世界已經改變，美國是時候應該平視而不是俯視世界了。

其實，美國對世界的變化並非無感。包括此次美方對話的兩位主將布林肯和蘇利文，都曾用不同方式，表示出美國應當調整未來的世界地位預期——不再是主導者，而是重要的領導者。這一認知對美國是有益而務實的，這也是外界對美國理性力量仍寄予期待的原因。

此次安克雷奇對話，相信對布林肯、蘇利文在對華認知上都是一次很大的衝擊，至於是否能夠幫助美國更快地面對21世紀的現實，還要往後看。

世界更希望看到「正面競爭」

其三，此次中國在安克雷奇展示的平視外交，將為各國在建立國際新秩序中踐行平等原則產生深遠影響。

在構建國際新秩序中，中國倡導各國無論大小，應當秉持平等、相互尊重、合作共贏的相處之道，美國則相信贏者通吃。兩種處世之道的博弈前景日益清晰——若美國強者觀念仍居主流，中美之間的競爭必將陷入一場「比壞」的極限惡鬥；若中國平等觀念漸成主流，則將進入一種嶄新的「比好」的良性互動框架。已經厭惡「選邊站隊」的世界，顯然更希望看到一種傳遞正面能量的大國競爭，為世界帶來新動力而非毁滅性。

說到底，中美兩國在突顯各自不同的競爭的同時，也共同面臨着世界各國的評判，競爭的關鍵也取決於世界人心的向背。人們能從此次安克雷奇對話中看到的最明顯的事實是，兩國在「火藥味濃」的開場白後，坐下來深入坦誠地談了9個小時。

如同見證中美50年交往歷史的智者基辛格所說，中美是兩個偉大的國家，有不同的文化和歷史，對一些事情的看法難免會有不同，但現代科技、全球化傳播和經濟全球化都要求雙方付出比以往更大的努力推進合作。世界的和平與繁榮取決於中美之間的理解。

安克雷奇，有着兩國地理中點所賦予的中美「加油站」美好寓意。此次的平視外交，又為這裏增添了中美關係新起點的內涵。希望這塊寓意美好之地，能夠成為中美重新達成理解的「錨地」，助力兩國排除困難，共同駛向更好的未來。

作者是時事評論員

[歐陽五]