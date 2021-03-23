梁美儀：抗拒接種疫苗的尷尬

本港自上月26日開始新冠疫苗接種計劃起，至本月21日，逾35萬人已接種第一劑疫苗，接種率為5%，成績一般。反觀接種率領先全球的以色列，日前已有半數人口完成兩劑接種。在美國，日前已有4300萬人完成接種，按現時的接種情况，估計到7月，全美將有七成人完成接種，亦即專家估計能達到群體免疫的指標。

坊間出現反政府的反接種情緒

以香港地方小，人口如此密集，相比於美國及以色列等地，香港本應更有條件可提高接種率，然而除不少市民對新冠疫苗安全性仍存有戒心的因素外，坊間出現一種反政府的反接種情緒。

部分市民將對政府的不信任與不滿，投射到接種疫苗一事上，政府拚命呼籲市民接種，市民偏採取不合作態度，拒絕接種。

面對市民反應如此冷淡，政府高層一時老羞成怒，推諉坊間抹黑疫苗，一時「靠嚇」，指若接種率低，可能要再收緊社交距離措施。難道政府高層小時沒讀過「北風與太陽」的故事？與其如北風使勁地吹向旅人，令對方牢牢抓緊衣衫不放，倒不如學習太陽，以溫暖陽光照射對方，使其因悶熱而脫下衣服。

有不少專家指出，接種疫苗後或會有不適反應，接種第二針時反應尤其大，政府何不提出讓市民至少有一天「疫苗假」，讓市民有機會在打第二針後安心休息？總比硬推市民「安心出行」佳。同時若一些表列處所達到某一比例的員工已接種疫苗，當局應考慮放寬這些場所的社交距離限制。

多點創意，拿點誠意去鼓勵市民吧。老是拿着棍子打，不會得到民眾心悅誠服的回應。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]