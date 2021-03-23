陸頌雄：羅致光的固執性謬誤

對失業率變化守株待兔

羅局長承認失業惡化，但聲稱失業率由去年12月的高峰到今年1、2月有回落趨勢，並表示只要控制到健身室餘波，以及更多市民接種疫苗，經濟可以逐步恢復。明顯地，局長只在坐等疫情結束、經濟恢復，然後失業率便會回落。這不是樂觀，而是佛系、慵懶，守株待兔！

然後，面對一年多以來減少了約10萬的勞動人口，局長未有正視問題，說勞動人口下降會導致失業率上升，說是分子分母問題。顯然，局長的分子分母論是錯誤的。失業率的分子是失業人數，分母是勞動人口。如分子分母俱跌同一數目，由於分子必然小於分母，分子的下降百分比較大，意味失業率下降。出現這情况，正如局長提出，有部分人士離開就業市場，轉往讀書或成為家庭主婦（夫）等等。局長就不理解到當中原因，就是就業困難，所以多了人為逃避失業而去讀書或留在家中做家務？

此外，在勞工事務上，有所謂的隱蔽性失業（Disguised unemployment），意思是一些勞工表面就業，但實際上從事與其教育或能力不相符的工作的情况。簡單來說，就是很多人在沒有政府支援下，只好「馬死落地行」。在當年大蕭條（The Great Depression）期間，美國便曾出現大批技術工人從事非技術工作。停薪留職、無薪假、高技術工人轉為從事低技術工作等等，被經濟學家稱為「隱藏在就業人口內的失業」，是就業市場嚴重的警號。還在以「市場靈活性」沾沾自喜的局長，是否真的懂得勞工事務，還是只當這是數字遊戲？

然後，局長也跟我們說，香港有「三層」失業支援，是由1971年開始確立云云，但回歸之後做過什麼呢？他本人做過什麼呢？這個「50年不變」、港英留下的制度是否要改一改？

剛愎自用 否定失業援助金

最後想說，也是局長最荒謬的言論。局長稱，如果臨時失業援助的基金是有時限性，比如6個月，那麼不是每個人都能領取6個月，比如第一個月領取的可拿足6個月，第六個月開始領取的只能拿一個月，第七個月的拿不到，因而不切實際和不合理，更反問這樣是否要鼓勵失業要趁早。

首先，比如政府的公共交通費用補貼，也不是每個人都能拿取上限。事實上，拿到多少失業援助金，本來便是因應個別情况按需分配。某人在第六個月開始才失業，當然就只能拿一個月，有什麼不合理？假使第七個月就業市場已改善，那位失業人士還需要拿政府錢嗎？事實上，第一個月申領失業援助金的人，如果在第三個月找到工作，也不會再要你政府的臨時援助。局長以為基層勞工就會貪你這些小便宜嗎？從完善6個月方案的角度，可以改成在指定6個月期間，申請人可由申請日起計最多領取6個月津貼，就可以解決問題。

其次，「鼓勵失業趁早」的說法更為荒謬。如果是停薪留職和持續放無薪假，當然有需要提早放棄職位領取援助，因為他們根本就是隱蔽性失業，本身就需要政府援助。有職位有收入的勞工，現在工作難求，會為了你的臨時援助金而提早讓自己失業嗎？局長是否不食人間煙火太久，以為勞工可以跳來跳去，先提早失業在前，然後在臨時失業援助結束後立即有工開？局長是不是聰明反被聰明誤想多了？

最後，局長由始至終都是從概念上一錘定音否定失業援助金概念，逃避從制度設計細節上（包括津貼金額、申請資格、計劃退場機制等）如何完善展開討論。局長IQ再高，但在失業援助的問題剛愎自用，將難以洗脫「離地火星人」的惡名。

作者是工聯會立法會議員

[陸頌雄]