劉進圖：推動疫苗接種 須從憧憬着手

不能用道德責任「壓」人

（1）是否接種疫苗是很個人的選擇，涉及對自己和家人的健康風險評估，當中牽涉頗多主觀考慮和心理因素，並非單憑醫學知識與邏輯推理可以解決。

舉例來說，不少人明白到，純從醫學數據上分析，接種疫苗的風險（產生嚴重副作用甚至死亡），總體而言可能低於不接種的風險（感染新冠肺炎出現嚴重症狀甚至死亡），但不接種而受感染較為被動，容易歸因為意外，心理上較好過；選擇接種則比較主動，萬一出事很容易怪責自己，做錯決定連累親人，這個心理關口若邁不過，許多人就寧願觀望，這是無可厚非的，不能夠用道德責任來壓他們。

須徹查出事個案 詳盡交代

（2）風險高低不能單看總體數字，不同群組之間差異可以很大，假若疫苗公司的數據不足，或者某個群組打疫苗後接連出事，就很難怪責市民不積極接種。

舉例來說，特首和高官們選擇的國產科興疫苗，在大型臨牀測試階段，針對60歲或以上人群的數據很不足夠。雖然疫苗公司做了風險提示，60歲或以上而有長期病患的，若病情未受妥善控制不宜接種，仍接連發生多宗長期病患長者打疫苗後不適送院的嚴重個案；儘管專家們認為這些個案並非直接由疫苗造成，但公眾的信心無可避免會受損。

政府若要補救，必須徹查出事個案，向公眾詳盡交代。須予回答的問題包括：是否患者不懂得分辨自己的病情何謂受控？或者想諮詢醫生意見卻沒有機會？甚或，是否該把某些高風險群組暫時剔除？

應研究接種後生活可有何改善

（3）政府應從鼓勵市民自願接種疫苗的方向，來考慮疫苗推廣之道。官員應該多研究、多談論的是，廣泛接種疫苗後，市民的日常生活可以有什麼改善？

例如，接種率高的地區之間，旅客是否可以寬免隔離檢疫，憑打針紙及檢測陰性報告便上飛機？是否可以放寬婚禮的現場人數，讓所有打了針的親友出席見證？是否可以放寬老人院和醫院的探望限制，讓打了針的人可以頻密探視親人？是否可以放寬宗教聚會，讓打了針的教友重拾聖禮？

出境旅遊、探望親友、見證重要時刻、參與宗教禮儀，這些都是極重要的事情，是市民一直憧憬的。政府若無法實現市民的願景，只是由高官做騷帶頭打針，或一味怪責少數人造謠詆譭國產疫苗，就不能扭轉接種率偏低這個局面。

作者是資深傳媒人

[劉進圖]