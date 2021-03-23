黎恩灝：政治抗辯的勇氣與底氣

綜觀歷史，民眾和抗爭者、政治犯的凝聚力（solidarity），往往是保持民主運動底氣不可或缺的一環。最近不少輿論嘗試比較今日香港和1970、1980年代台灣「美麗島事件」、「美麗島大審判」的經歷。誠然，兩地時空不同，處理各異，當然難以直接比較；但鑑往知來，總能夠為民主運動在艱難的處境下提供養分。

朋友們最近推介由台灣學者吳乃德撰寫的《臺灣最好的時刻，1977-1987：民族記憶美麗島》，是了解台灣美麗島事件始末不可多得之作。美麗島事件的背景，是處於戒嚴時代的台灣，國民黨政權雖然容許局部的地方選舉，但思想審查、出版審查、抓捕、秘密審訊和處刑異見人士的恐怖管治早已持續了30多年；國民黨也常作選舉舞弊以保住議席。1979年，台灣民運人士獲官方准許發刊《美麗島》雜誌，受到民眾熱烈歡迎；民運人士在台灣各地經營雜誌社分處，整合全台的民主運動力量，成為政權的眼中釘。同年12月10日，美麗島雜誌原定響應國際人權日舉辦「人權之夜」戶外集會，卻一直未獲官方批准；同時，雜誌社又接報有分社職員遭警察毒打，氣氛非常緊張。本來美麗島人士已和警方達成協議取消遊行，但最終人潮湧到高雄，民眾和美麗島成員開始遊行集會，演變成群眾和鎮暴（防暴）部隊、警察及憲兵的衝突；之後，沒有參與武力反抗的民運人士相繼被捕，共152人，當中被收押的61人，33人交由普通法院審理，8人在軍事法庭被起訴。

美麗島大審判——由法理抗辯蛻變成政治抗辯

經過連串的酷刑和刑求（強迫認罪），在軍事法庭受審的8位民運人士被起訴觸犯包括「非法顛覆政府」的罪行。這場軍事審判，可謂美麗島事件的高峰：它成為了民運人士政治抗辯的戰場，藉法庭的審訊過程闡述其民主運動的理想及對國民黨政權的批判。值得留意的是，國民黨過去數十年針對異見者的審訊，往往透過軍事法庭秘密審訊完成，但美麗島大審判反而是一場公開審訊，媒體也沒有受到政權阻止報道審訊過程。吳乃德認為，有可能是基於這場大案得到國際社會廣泛關注，台灣境內亦激發跨黨派的同情，成為國民黨難以單純秘密審訊政治犯的壓力；當時國民黨領導蔣經國也誤判輿情，尤其是曾見證蘇聯審訊騷的他，可能認為這場案件的結果會是被告認罪求饒，加上他的情報單位曾提出一份報告，指「全國民心均支持政府嚴懲不法」，也許因此就成就了一場變相全民政治教育的公開審訊。

美麗島大審判由一般的法理抗辯蛻變成政治抗辯，是一個漸進的過程，原因是被告們在審訊期間逐漸意識到法庭是另一個民主運動的戰場。吳乃德比較美麗島事件、印度獨立運動和南非反種族隔離運動的司法抗辯，認為台灣民運人士和後兩者不同，在審訊之初仍然不了解法庭是政治抗爭的場所。相反，南非的曼德拉面對白人政權以叛國罪起訴時，他透過在法庭陳述政治參與的歷史和政治理想，扭轉政權強調黑人以武抗暴的議程，讓國內外人民聚焦在種族隔離的道德之惡。同樣，印度聖雄甘地面對審訊，把握機會申述其不合作運動的好處，並否定審判和法庭的正當性，甚至叫法官面對邪惡的法律應辭職。不過，吳乃德並非借他山之石來批評台灣民運人士，而是表達理解。始終台灣多年來的政治審訊皆秘密進行，無法深入民心；被告們也在還押期間多次受到精神和肉體虐待，故初期難以投入一個「毫不熟悉的戰場」是情有可原。

那麼，被告開始政治抗辯的轉捩點在哪呢？吳乃德指出，關鍵可能在其中一名被告姚嘉文身上。姚嘉文憶述最初出庭時心灰意冷，但妻子與他會面時就提醒，他們庭上表現「既無爭辯，也缺乏鬥志，不像政治人物，外面非常失望」；後來在審訊期間，一位青年與姚嘉文同囚，姚氏從他口中得知庭外大眾非常關注這場大審，期待他們出庭「好好表現，精彩演出」；姚氏每日出庭前，那位青年都會鼓勵他好好辯論。這些「庭外囚內」的打氣，令姚嘉文士氣一振，決定在法庭要反擊國民黨的文宣、傳遞美麗島雜誌的政治主張，鞏固民主運動的士氣。姚氏但開風氣，其他被告陸續政治抗辯，雖無直接痛擊軍事法庭的正當性，但吳乃德認為，被告勇於講述其政治主張，已「間接否定審判的正當性」。最終，政權控制的法庭仍然判處8位被告長期甚至無期監禁，但也等於宣告法庭的正當性已「壽終正寢」。這場大審判，激發台灣和國際社會廣泛同情、支持被告和民主運動，為台灣1980年代末開始民主轉型帶來關鍵影響。

不能忽略公開審訊和傳媒報道

美麗島大審判的經驗告訴我們：面對極度不公義的政治審訊，被告要以政治抗辯為反抗的話，就要有持久的勇氣和底氣。一眾被告的個人質素固然重要，但他們更需要法庭以外的民眾持續「加持」。畢竟，這場審判不是法律技術之爭，而是支持民主運動的台灣人與被告共同抵抗國民黨政權。姚嘉文等人的勇氣，既來自他們堅定爭取的意志和家人的鼓勵；平民百姓的支持，甚至私下扶持被告的家人，更加凝聚抗辯者的底氣。不過，我們也不能忽略公開審訊和傳媒報道兩個重要的環境因素，才令「底氣不滅，勇氣依然」。

終院非常任法官包致金最近向傳媒表示，新聞自由不止是法治的捍衛者，更是法治的一部分。的確，新聞自由、資訊自由、如實報道、公開審訊等做法，對我們來說可能是常識，但在新時代的香港，這些習慣已非必然。曼德拉、甘地、美麗島人士曾面對的公開審訊，審判的總不會是法庭的被告；它審判的還有被告象徵的抗爭運動、檢控官、法官和不公義的政權。不過，如果他們的審判變成秘密審訊，結果是否對政權更加有利？歷史沒有如果，但從常理推斷，結果可能會更加弔詭；因為在公眾眼中，被審訊的不再包括抗爭者，而是選擇配合政權開展秘密審訊的檢控和司法人員；即使人民無法接收有關審判的資訊，但總能心領神會：秘密審訊只是政權恐懼異見者和人民的表現。

延伸閱讀：

吳乃德，《臺灣最好的時刻，1977-1987：民族記憶美麗島》。台灣：春山出版，2020年

作者是倫敦大學亞非研究學院法學院博士候選人

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真：2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則；如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投；若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[黎恩灝]