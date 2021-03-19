王錦彪：完善香港選舉制度 擁護有管治能力愛國者治港

「愛國者治港」，必須擁有高的中文程度，了解中國歷史特別是近代史，有深厚的中華文化水準、治港理念、思維邏輯、外交經驗、講話技巧等等！因此，「愛國者治港」的進一步定義應改為「有國際視野、政治智慧的愛國者治港」。

在落實「愛國者治港」的理念和政策時，港府應聽取不同界別人士的意見，尤其是秉承愛國思想群體人士的意見，比如港區政協、同鄉會與香港僑界的意見。本人是緬甸歸僑，也是蟬聯3屆港區全國僑聯常委之一。我們年長一輩的華僑都具有深厚的愛國情懷。

選委會、資審會應有僑領代表

我認為未來特區的選舉委員會，以及將成立的資格審查委員會，應有一定數量的資深愛國華僑僑領代表進入，對落實愛國者的定義和審核治港能力標準能夠起到至關重要的作用。愛國是廣大香港歸僑的一種傳統信仰及核心價值觀。確立「愛國者治港」的基本標準是和廣大愛國僑胞的生命和利益息息相關的。他們必將站在捍衛一國兩制和確立香港由「愛國者治港」的最前線。在香港有達百萬之眾的香港僑界是香港愛國陣線中最堅定的一個群體。過去港英管治時期因殖民地理念不承認香港有「僑」的身分，就是要把從海外回到香港的歸僑身分一律抹煞。

反之，澳門的《基本法》裏卻一直列明僑界的地位（第133條：澳門歸僑民間團體「同全國其他地區相應的團體和組織的關係，以互不隸屬、互不干涉、互相尊重的原則為基礎」；第134條：澳門歸僑民間團體「可同世界各國、各地區及國際的有關團體和組織保持和發展關係……可根據需要冠用『中國澳門』的名義，參與有關活動」）。

這次的選舉制度完善過程中，很高興看到在1500人的選舉委員會，第五界別裏除了人大代表、政協委員以外，還包括了有關全國性團體香港成員。就此，本人想提出幾點意見：

第一點意見：選舉委員會應認真考慮包括香港僑界精英，這對凝聚愛國愛港、有達百萬之眾的香港歸僑群體會有很大的幫助。

第二點意見：為了避免反中亂港者伺機混淆加入參與立法會及區議會選舉，必須制訂「愛國者」標準。假如發現議員出現違反標準的情况，按事情的嚴重程度予以懲罰及取消資格，確保立法架構內的所有成員均符合「愛國者」標準。

第三點意見：新的立法會的組成，應該盡可能減少直選議席，防止反對派能夠通過控制三分之一的議會議席而造成議會癱瘓。目前立法會直選議席達到總議席的一半，多年來經常會因為反對派「否決票」達到三分之一而長期癱瘓。因此，至少要把直選議席控制在總議席三分之一以下，比如按照新的90個議員來設計的話，直選議席應該降低到30個或更少。這樣可以徹底解決香港此前因議會長期拉布而無法有效施政的問題，達到了中央完善選舉制度的初衷。

香港是中國的香港，任何外來的干預都是徒勞的。因此「愛國者治港」是天經地義的事，同時愛國者也必須是有賢能之士，方能管治好香港，確保香港盡快走出黑暴，避免香港變成「反中亂港、阻礙經濟發展」的基地。因此，完善選舉制度，促進有執行能力的「愛國者治港」，勢在必行。

作者是全國僑聯常委

[王錦彪]