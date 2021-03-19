曾志豪：討論選舉制度 引蛇出洞

當人大完善了香港的選舉制度，決定了民選的議席比例大幅削減，復活全無認受性的小圈子選委會議席，再加上一道枷鎖，定下「愛國資格審查委員會」。這已經是肉隨砧板上的事情，然後卻假惺惺交出部分未落實的空白位，讓香港人討論、發表意見。

但所謂的空白位，就是「到底選委會應該佔50席？還是和直選、功能組別一樣，都是30、30、30？」

所謂的討論，就是「誰才有資格做愛國審查委員會呢？退休法官真的不可行嗎？」

當那些代表、嘉賓，一臉認真、正經八百的嚴肅發表意見，暢論自己的看法，我都覺得滑稽可笑！都已經決定要吃唐僧肉，卻還問唐僧，你說用鐵鍋還是用石鍋煮更好呢？你不想用柴火燒嗎？那不如用炭燒好了！用什麼作料醃製這方面是完全持開放態度，最重要是尊重大家意見！

直選議席減 建制派如夢初醒

當然，張曉明出席座談會，徵集各方意見，我覺得是有另一層意義。這似是場「鬥愛國比賽」，是考核這些建制派，誰是賢能愛國者，誰是忠誠的廢物！

究竟提出的方案是更左一點，還是有保留一點？有無左派政黨藉機發圍？要知道立法會的90席分佈，如果地區直選真的大幅度削減變成20席，那麼不單對泛民是打擊，對建制派更是如夢初醒：完善方案下自己都被完善了！只有20席，如果分一半席位予「民主派」以達到「不搞清一色」的政治任務，那麼建制派就只能在10席中爭取位置！他們應該站在黨的生存角度出發，還是站在國家要完善制度的層面考慮問題呢？

記住，建制派頭上多了一頂帽子，是「忠誠廢物」還是「廢柴」？這個座談會更似毛澤東當年「引蛇出洞」的整風大會，就看有無人上鈎了。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]