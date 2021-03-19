周永新：香港人口結構大轉移

其實，香港人口是否增加，多年來已不能單靠自然人口的增長，即出生人數減去死亡人數，而是由來港定居移民的數目來決定；也就是說，香港人口增加多少，本地嬰孩出生的數目不再重要，更重要的是來港定居新移民的數目。因此，新移民數目多寡，及他們的素質，才是影響香港發展的重要考量。政府統計處過去做過一些關於新移民的調查，民間和學術組織也曾進行有關研究，但焦點大多集中新移民對社會服務的需求，及他們融入社會時遭遇的困難，鮮有從新移民如何影響香港整體社會發展的角度作分析。

輸入內地人才計劃的移民素質優秀

還有，過去所做的調查和研究，對象主要是拿單程證來港定居的新移民，但除這些新移民外，入境處其實每年還發出數萬個簽證，准許一些按照其他途徑申請在港居留的人士，其中最為市民熟悉的，是按照「輸入內地人才計劃」居港的移民：2019年，這類人士有16,446人，因受新冠疫情影響，2020的數字減至9093人，下跌44.7%，但比對拿單程證來港定居人士的跌幅（74%），不算太多了；可見「輸入內地人才計劃」，不但數目方面是香港人口增長的重要部分，從人口素質的角度看，他們更有提升香港整體人口素質的作用。

「輸入內地人才計劃（包括優才）」開始後，每年約有1萬多人獲准居港。另有一項為人忽略的居港計劃，是入境處根據「一般就業政策」發出的居港簽證。2019年，透過「一般就業政策」獲准居港的人士共41,289人，另有他們的「受養人」24,908人；受疫情影響，2020年透過「一般就業政策」獲准居港的人士，數字下降至14,617，但「受養人」仍有17,383人。

按照「一般就業政策」獲准居港的人士，最終有多少成為香港永久性居民？筆者沒有相關數字，但他們中間不乏內地居民，因為只要他們擁有外國居留權，或在申請之前，曾經在外國居留最少1年，都可申請。換言之，內地居民如有意來港工作，並得到香港公司的僱用合約，他們就算不符合「輸入內地人才計劃」，也可先到外國居留一年，然後根據「一般就業政策」申請來港居留，並且最終成為香港永久性居民。此外，「一般就業政策」下獲准居港人士，他們的家人可一併申請來港居住。

「一般就業政策」的移民

是本地畢業生競爭對手

若細分「一般就業政策」下獲准居港人士的行業分類，以2019年為例，可見以下幾個行業都佔約5000人（見表），包括：學術研究及教育、藝術及文化、商業及貿易、金融、康樂及體育。除康樂及體育外，其他幾項都是本地畢業生競爭激烈的行業；尤其在教育、商業、貿易及金融等方面，本地幾間大學的商業行政人員課程的畢業生，面對在「輸入內地人才計劃」和「一般就業政策」下獲准居港的對手，看來在學歷、技術、工作經驗、國際視野、語言能力等，他們也不一定有優勢。

還要提的，是透過資本投資而獲准居港的人士。到2020年底，憑着資本投資途徑居港的人士共35,449人，其中外國公民2202人，持有海外居留權的中國公民佔絕大多數，共32,436人。這些資本投資者最終會否在香港定居？還是他們取得香港永久性居民身分後離開香港？筆者沒有找到相關資料進行分析。

綜合以上數據，香港未來人口的發展，有以下值得留意的地方：

第一，香港的人口結構正出現巨大轉變，來港定居的新移民將成為人口增長的動力。以目前人口增長的趨勢，未來幾年本地出生的嬰孩就算不下降，每年也只能維持5萬個左右，與持單程證來港定居的內地居民的數目相若，可說互相抵消；若然計算透過「輸入內地人才計劃」和「一般就業政策」最終成為香港永久性居民的移民，每年新增非在香港出生的香港居民的數目，將會遠超在香港出生的香港居民的數目；簡單來說，香港人口中將愈來愈多非本地出生的香港居民。

愈來愈多非本地出生的香港居民

2016年香港人口普查顯示，香港居民中有約四成並非在香港出生。在其他國家，非本地出生居民的數目只佔少數。香港的人口結構十分特殊，到上世紀70年代初，本地出生的居民才首次超越非本地出生居民的數目；這種情况看來不久會逆轉，即是非本地出生的人口將再次超越本地出生的人口。香港從來就是移民社會，內地居民來港定居並非新鮮的事，但非在港出生的居民多了，香港的發展會受到怎樣的影響？香港社會將出現怎麼的景象？

第二，新移民對香港的發展將有什麼影響？這是政府制訂人口政策時重要的考量。筆者的同事葉兆輝教授講過：「政府無人口政策可言，無主動檢視過人口發展，完全是『等運到』。」（見《明報》2021年2月19日港聞版）港英時代，政府緊張的，是防止大量中國居民非法進入香港，避免他們成為香港的負擔，對待新移民的態度是讓他們「自生自滅」。到了特區時代，政府曾成立內部工作小組檢討人口發展，但其後發表的報告，關心的並不是如何協助新移民，而是計劃如何引入內地專才和優才，及設立投資移民計劃，重點在促進香港的經濟發展。

避免新移民與本地居民分化和對立

政府有沒有人口政策？唯一可以肯定的，是政府沒有積極的政策協助新移民融入社會。無可否認，回歸初期來港的新移民，多屬基層家庭，對社會服務的需求十分殷切，也難免受到社會歧視，一些無法融入主流社會的，更容易成為被排斥的對象。筆者講過，近年新移民的素質已有所提升，但就算他們的經濟條件有改善，在文化、生活習慣和價值觀念等方面，看來與本地居民仍有距離；新移民一旦成為香港人口增長的主要部分，新移民與本地居民會否出現分化和對立？特別當香港有眾多撕裂社會的政治和社會議題時，政府若處理不當，新移民與本地居民在價值觀念、文化和背景上的差異，會否造成社會更大的震盪？

還有，新移民多了，誰才是真正的「香港人」？香港人的身分認同會變成怎麼一回事？以後再談。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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[周永新]