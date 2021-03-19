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2021年3月19日星期五
呂大樂
筆陣
筆陣：新制「以堵為主」難爭民心 提升管治質素還需競爭／文：呂大樂
聞風筆動：民主黨設組研國情 不排除溝通「知己知彼」 ／文：李先知
周永新：香港人口結構大轉移
張漢明：非本地培訓醫生執業試應公平公正 太高門檻脫離現實
曾志豪：討論選舉制度 引蛇出洞
王錦彪：完善香港選舉制度 擁護有管治能力愛國者治港
筆陣：新制「以堵為主」難爭民心 提升管治質素還需競爭／文：呂大樂
【明報文章】全國人大通過完善特別行政區選舉制度的《決定》未見在香港引起熱烈議論，這不見得是好現象。
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筆陣：新制「以堵為主」難爭民心 提升管治質素還需競爭／文：呂大樂
聞風筆動：民主黨設組研國情 不排除溝通「知己知彼」 ／文：李先知
周永新：香港人口結構大轉移
張漢明：非本地培訓醫生執業試應公平公正 太高門檻脫離現實
曾志豪：討論選舉制度 引蛇出洞
王錦彪：完善香港選舉制度 擁護有管治能力愛國者治港
聞風筆動：民主黨設組研國情 不排除溝通「知己知彼」 ／文：李先知
周永新：香港人口結構大轉移
張漢明：非本地培訓醫生執業試應公平公正 太高門檻脫離現實
曾志豪：討論選舉制度 引蛇出洞
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