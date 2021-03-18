梁美芬：完善選舉制度 提高管治質素

筆者2008年加入立法會，目睹有議員在莊嚴的會議廳內擲出第一隻香蕉，拉開了議會暴力的序幕，從此激進和暴力像病毒一樣在反對派陣營蔓延。最初的破壞行為和拉布戰只有幾個人參與，但在立法會選舉的比例代表制下，激進勢力常常靠幾個百分點的得票末席入局，騎劫了反對派陣營。到最近兩年，議會內反對派已經全部中了激進病毒，人人都是拉布、衝主席台、打斷會議的慣犯，大部分人更加響應戴耀廷「攬炒十步」，意圖攬炒癱瘓政權。建制泛民關係勢成水火，議會陷入內耗，聯手監察政府促進民生改善的情况不再，政府施政幾近癱瘓，實非社會之福。

日後的立法會選舉有選委會和審查委員會雙重把關，有望還香港人一個健康、理性的議會。議員不用浪費精神泥漿摔角，專心做實事。筆者13年來提出了8項議員議案，在如此艱難的政治環境下也有7項都得到跨黨派贊成，當中的倡議，例如為中產人士爭取法援資格、改善海水水質和海濱規劃、修改《消防安全（建築物）條例》，都得到反對派支持，最終成功游說政府採納。如果立法會將寶貴時間浪費在拉布、點人數，只會一事無成。不同陣營的議員必須有大我觀念，不能只考慮自己或政黨立場，日後議會人數增加了，合作空間更大。

期望人人都接地氣

立法會將會恢復選委會議席，開放多一個渠道加入議會。這些議員理應本身是有專長、有能力和有心服務市民的社會領袖，才能當上選委，再由選委會選出加入立法會。他們不單要向其他選委和選委會選民負責，還與所有其他立法會議員一樣要向全香港市民負責，接受公眾和傳媒的監察，所謂要「接地氣」。筆者相信，日後無論是地區直選、功能界別或選委會產生的議員，是來自建制派或反對派的愛國者，都一樣要做好立法會議員的本分監督政府，建言獻策，向市民證明人大落實抓緊愛國者治港，完善香港選舉制度，的確能提高香港的管治和議政質素。市民的眼睛是雪亮的，只要民生管治能得以改善，一眾新進議員為民生好好做實事，市民一定能明白國家這次完善選舉制度的苦心，是為香港未來數十年發展奠下穩固的基礎。

作者是香港基本法委員會委員、立法會議員

[梁美芬]