蘇鑰機：澳洲政府抗衡facebook顯示的問題

澳洲通過「科企向傳媒付費」立法

大科技公司在市場的壟斷地位，令新聞業處於劣勢。澳洲政府希望成立新的《新聞傳媒與數碼平台強制議價法》（News Media Bargaining Code），如果科技公司違規的話，會被罰公司本地營業額的一成，或是1000萬澳元（約6000萬港元）。有人認為澳洲政府此舉，背後有梅鐸擁有的澳洲新聞集團（News Corp Australia）在游說。2月17日，澳洲下議院通過了這項新聞媒體守則，隨即引來科技公司的回應甚至反擊。

Google之前表明，澳洲政府的建議不可行，如果落實的話Google將考慮撤離澳洲。Google在澳洲的搜尋引擎市場佔有率達九成以上，而且它還有Gmail、Google Maps、YouTube等產品服務。但據2月報道，Google同意付費給新聞集團和其他約50間新聞機構，並說大家將合作推出收費平台，分享收益和在YouTube製作影視新聞。YouTube在去年斥資10億美元（約78億港元），推出Google News Showcase計劃，和多國的新聞機構合作；又和100多間法國出版商達成協議，願意就版權法問題在3年內付出7600萬美元（約6億港元）。另一間科技公司Microsoft則支持法例，它在2月22日宣布，和歐洲的一些出版商達成協議，將提供款項並發展一套公平付費的系統。

2月一度「unfriend澳洲」 fb捱批

但是facebook的反應剛好相反。之前facebook表示，透過轉介令澳洲報業可以有更多客戶及可賺更多錢，它自己在平台中的新聞收入卻非常有限。2月18日，facebook突然關閉平台上所有澳洲本地及國際的新聞網址，同時包括政府的各個網頁，其他慈善團體、體育及政治人物的網頁也都被關。澳洲每月約有1700萬人使用facebook，可見影響很大。facebook意識到事情鬧大了，隨即說它只是因應澳洲政府對新聞的廣闊定義，才把其他資訊渠道都關掉，並表示會重新開放這些非新聞的網址。受到澳洲及全球各方的強烈指摘，facebook在約一星期後再開通所有新聞網站。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）認為：「facebook此舉（關閉網址）是unfriend澳洲，是自大和令人失望的。」澳洲廣播公司（ABC）行政總裁鼓勵澳洲人使用其他Apps和網站。澳洲國際特赦組織表示，facebook的做法威脅了人權。也有論者批評facebook極不負責任，和民主理念背道而馳。

其他國家多數站在澳洲政府一方。它們認為facebook的做法審查了資訊流通，而且沒有了可靠的新聞資訊，只會令假消息在平台上自由傳播。加拿大文化遺產部長表示，加國將會進行類似的立法。英國建議開放資訊平台架構，或將facebook的網絡廣告部門分拆出來。歐盟正在草擬《數碼服務法》和《數碼市場法》，以限制大科技公司的行為。美國暫時不急於通過法例，但很關心反壟斷的問題。

facebook的舉措無疑是公關災難，有人認為它之前對新聞業的巨額資助，只是一種游說手段，以避開外來的監管，並非真心協助新聞業。澳洲這次事件是針對寡頭壟斷的首個案例，全球都在關注。此事反映一個國家可以很容易受到傷害，不能倚靠一些沒有規管的資訊網絡。政府之前未有重視開發其他數碼選擇，因而需要更多監管。新聞界也要自行開發其他平台，免受大科技公司所左右。

到了3月16日，澳洲新聞集團宣布與facebook簽訂3年付費協議，允許facebook付費使用澳洲傳媒的新聞內容，爭議正式告一段落。從澳洲政府和facebook的鬥法，可以看到一些重要議題：

（1）大科企權力過大

首先，問題的根源是大科技公司權力過大，它們和新聞機構的關係失去平衡，威脅新聞業作為資訊源的生存空間。物極必反，令到超級新聞集團起而反抗，向政府游說要求幫忙。

（2）政府和大科企部署有差異

其次，事件中顯示政府和大科技公司的部署及行為有差異。澳洲政府傾向規管，有決心立法，過程中有策略和堅持，政府內部各黨派能夠團結，背後得到大傳媒集團和應，站在道德高地勝了一仗。相反幾間大科技公司各有盤算，未能步伐一致。facebook在處理此事時明顯失當，成為眾矢之的，最後只好不情願地收回決定。但在和解過程中，它成功令澳洲政府在如要執行新的法例時作了溫和修訂，也展示了自己的驚人實力。facebook將來和新聞業能否達成長期協議，法例是否有足夠阻嚇力，仍然言之尚早。

（3）「分享利益」未從結構解決問題

第三，今次澳洲政府提出的只是個折衷方案，讓科技公司和新聞業分享利益，並非從結構上解決問題。取得初步勝利後，如何走下去？各國大概會因應自身的情况有不同做法。澳洲案例喚醒了大家對此問題的關注，新聞業會否受到鼓舞而乘勝追擊？前哨戰告一段落，日後或會有更多洽談角力。

（4）傳媒與科企伙伴關係如何繼續？

第四，新聞業（特別是報界）的前景會否看到一線曙光？近年新聞業的廣告收益大跌，只能努力發展網上收費訂戶，不過成效參差，只有一些新聞機構做出成績。今次案例令新聞業從大科技公司的廣告收益中分得一杯羹，能否令報業起死回生？新聞業內能否團結一致，傳媒集中度是否「足夠」，可以集體和大科技公司討價還價？雙方的伙伴關係如何繼續，是個有趣問題。

（5）科企數碼平台和新聞機構有何分別？

第五，事件也令人思考大科技公司數碼平台的性質。這些平台扮演什麼角色和有何責任？和新聞機構有何分別？美國法例中設有Section 230條款，保障了這些美國大科技公司的平台，不需要為其他人放上去的資訊而負責，確立了其性質是平台而非出版者。可以說它們有權力、有利益但少責任。不過近年假新聞充斥，尤其經過Twitter刪除了特朗普的帳號，facebook最近又禁制了緬甸軍政府的帳號，它們做出一些備受爭議的決定。特朗普曾經對Twitter和facebook表示不滿，揚言要廢除Section 230條款。將來如何演變，也是值得關注的。

此事引發了更多未來的關注。其他國家政府會否落實立法監管這些大科技公司？步伐如何？所用的模式和法例又是怎樣？結構性大變還是只作小修補？新法例的出現，會否令這些平台的市場結構出現變化？能否打破平台的寡頭壟斷？會否有其他小型競爭者出現？很多年前美國政府就曾分拆AT&T電話公司，改變了美國電訊業的面貌。現時幾間大科技公司富可敵國，將來的行為會否收斂，悶聲發大財之餘，變成良心企業？以後這些大科技平台會否和一些新聞集團出現「垂直整合」的合併？這些都關乎科技和傳媒業的未來。

作者是中文大學新聞與傳播學院教授、社會科學院副院長

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4.投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[蘇鑰機]