陳志豪：駁斥對人大決議的三大謬論

綜合起來，社會部分人對於人大決議的錯誤理解主要有3點：第一，決議象徵香港失去「一國兩制」；第二，決議導致香港民主倒退；第三，香港政治體制再容不下異見。

香港失去「一國兩制」？

所謂「一國兩制已死」的說法，不是新說法，是反對派的老論調了，是沒有說服力的。所謂「一國兩制」，一個最經典論述，便是香港實行與祖國內地不同的資本主義制度。而所有人也知道，香港與內地的社會政治經濟制度是完全不同的，香港實行簡單低稅制，經濟體制自由開放，以國家憲法及香港《基本法》共同構成香港的憲制架構，政制、法制與內地也不同，香港與內地仍然實行兩種不同的制度，所謂「一國兩制已死」的說法，從何談起？

導致香港民主倒退？

至於所謂「民主倒退」，很失望地，就連部分特區政府高官對此亦有錯誤理解。民主作為社會科學上的政治概念，確實是有經典的基本定義，但在選舉制度層面，是沒有嚴格的統一制度安排的。美國、德國、英國，有不同的選舉政治制度，因為要符合不同國家地方的歷史、文化、經濟、社會需要，而且選舉政治制度總處於一種不斷調整完善的狀態，是沒有所謂的終站的。至於香港，現行的選舉制度顯然不完全符合「愛國者治港」的原則，不完全符合「一國兩制」的初衷原意，不完全符合「行政主導」的基本法制度設計，更導致了社會泛政治化和選舉政治劣質化的問題，為反而反、逢中必反的政治風氣亦妨礙特區政府正常施政，嚴重衝擊國家的主權安全，以及嚴重影響香港的繁榮穩定。實踐已證明，香港的選舉制度是需要改革的，改革是為了讓選舉政治制度更符合香港的實際情况，讓議會更加具廣泛代表性，議席增加，市民參與議會的空間大，同時直選議席不會消失，市民依然享有表達意見的渠道，又談何民主倒退呢？

政制再容不下異見？

最後，所謂香港未來將容不下異見的說法，這也絕非完善選舉制度的原意。事實上，香港的建制派在特區政府面前從來不是「應聲蟲」，即使現時立法會內已基本沒有反對派議員，但建制派議員在抗疫、扶貧、房屋、《財政預算案》等經濟民生議題上，仍然不時尖銳地批評特區政府，反映民意，並提出建設性意見。可見，所謂的容不下異見，根本不是事實，是一種子虛烏有的抹黑。

中央主動出擊，完善香港的選舉制度，根本目的是為了維護國家的主權安全，保障「一國兩制」行穩致遠，促進香港的繁榮穩定，合乎國家與香港的總體利益。在選舉制度完善後，特區政府將可更集中精力處理經濟民生的深層次矛盾，對大多數市民而言，都只會是正面、進步、建設性的改變。

作者是香港青年時事評論員協會副主席、青研香港召集人

[陳志豪]