劉銳紹：「忠誠廢物」是怎樣製造的？

先旨聲明，以下內容不是為誰人說話，也不代表所有現象，而是就我多年觀察和經歷所看到的普遍情况作一歸納。官方和局中人都應反思，否則官方只會不斷「倒模式」大批生產「忠誠廢物」，而局中人也只能繼續殘存下去，或作深宮怨婦。以下角度可作參考：

（1）中共的政治文化不容許和不鼓勵獨立思考

在領導層失去自信之下，獨立思考意味着「失控」，先是思想，繼而行動；嚴重時還可能引致「反叛」，所以必須在源頭控制。近年香港教育政策出現的「打樁式洗腦」，就是這種思維在作祟。對於建制派，官方更要控制（否則就是「政治投資失敗」），彷彿要把他們變成紮腳女孩，不能快跑才放心。久而久之，受控的腦袋就成了變形的「三寸金蓮」，逐漸「思想便秘」，只能聽命而想不出什麼新意。

以下是遠一點遏制獨立思考的例子。1974年1月，中共掀起「批林批孔」運動，我在「政治學習」時說，孔子的主張不一定全部正確，但他說「仁義禮」，毋須扭曲其原意而胡亂批判。結果我就被批評為「劉夫子保孔夫子」；我被人戲稱「夫子」，就是那時候開始的。此後每當「左」潮驟起，我都是「不聽話」或需要「另眼相看」的對象。

再舉近一點的例子。一名統戰對象在兩岸問題上偶然說了一句：「兩岸還是維持現狀為佳」，其意是指不能「台獨」；但馬上被視為「政治不正確」，因為官方認為維持現狀就是「不統」，向他發出「勸喻」。對待統戰人士尚且如此，對享受着「皇恩浩蕩」的建制派更可「直斥其非」。可見，即使大方向一致，但也不能存小異，更遑論「存大異」呢。

近年，北京說不能質疑英烈事迹，內地學者根據真實史料提出質疑，也遭貶斥。北京強調「不能妄議中央」，建制派明知有錯也不敢提出，跟着就「忠誠附和」。他們快速自律和自我收縮，連「擦邊球」的勇氣也沒有，只會變成鳥籠裏的金絲雀；待他們起不了官方希望的作用時，不想淪為「忠誠廢物」也難了。

（2）中共政治制度和規矩中的主子與奴才關係

中共的用人文化有4種：重用、任用、使用和利用；但歸根結柢，只有「為今我所用」：為眼前的需要服務，日後則按不同的需要而定。正是這種文化，導致不少昔日曾經合作，甚至是中共「重用、任用或使用」的人，變成今天的「敵人」，因為實質只是利用。這種絕對的功利主義令官方與建制派之間，由初時的互相倚重關係變成上下級關係，再變成主子與奴才的關係。

建制派舉例說：例如「諮詢」，其實只是「傳旨」，就像這次張曉明來港「聽取意見」，其實早有定案。對比魯平年代的諮詢活動，曾邀請各方民主派人士出席；當年我也代表香港記者協會在會上發表過另類意見。2004年喬曉陽來港，在九龍灣展貿中心與各界對話，司徒華等人也在座，喬曉陽還挑選了民主派的問題回答。這些情景我歷歷在目，如今只能反問：當年從容今侷促，緣何寬鬆變閃縮？

建制派還有很多例子：每次都是官方或上層按其利益交託和囑咐任務，建制和基層反映的意見卻甚少吸納。例如：1994至1995年間北京研究首屆特首選舉時，已有人提出「守前門或守後門，任擇其一」的建議，兩者同樣保險，並可建立開放形象。所謂「守前門」，就是設立（官方控制的）提名委員會，報名者都要經過提委會審核才能成為候選人，然後開放全民投票。所謂「守後門」，就是設立（官方控制的）選舉委員會；提名門檻可以很寬鬆，但最後要由選委會投票選出特首。

如今回顧，在當時相對寬鬆的氣氛下，北京也不接受這類安全系數高的建議，可見他們讓香港「循序漸進最終達至普選」的意願實在有限，更何况今天「左處未算左」，建制派也不相信「諮詢」了。更令建制派「敢怨而不敢言」的是，他們提了意見後，甚少知道答案。這是「主子與奴才」的意識造成的，連一點基本的尊重也是奢侈的。

（3）中共的名韁利鎖令人甘於成為「忠誠廢物」

今天的官場已把一種常態變成固態：利益凝聚多於理念凝聚；如果說還有理念凝聚的話，那麼這個理念就是功名利祿。當官方感到你還有點利用價值時，尚會給你一點好處；但當你的利用價值愈少，甚至成為雞肋時，官方就會斬纜，已是司空見慣。所以，官場中有這樣的話：用得上的人都是「隱形眼鏡」，（一次過）用完即棄。有些形容更骯髒，「用完即棄的人只是一張用完的廁紙」。

例如當年中共要利用工商界（尤其是大財團），對自由黨頗為器重。但該黨後來稍有獨立想法和行為，北京感到不妥，於是扶持「港進聯」。自由黨田北俊後來因為「請梁振英思考引退」一事而跟政協絕緣；加上他2003年在《基本法》第23條立法一事倒戈，官方就新仇舊恨一朝雪。不過，「港進聯」後來無甚作用，也被融入民建聯體內了。

建制派看慣這種炎涼世態，願意繼續名韁利鎖的留下來，失意的「下堂而去」，北京也不稀罕。我不排除建制內仍有個別懷着良好願望的人，甚至有忍辱負重之士，但已鳳毛麟角了。他們有時自怨自艾：「你待中央如珠如寶，但中央當你是禾稈草；你對中央癡心一片，但中央當你黐了線。」我說，如果他們不選擇「出生入死」（離開體制就生，再入體制就死），只會繼續黐線。誰叫他們對官方「有善必揚」，同時又「有惡必隱」。

在此，也要奉勸今天看似受到重用的人：今天「忠誠」的你，明天也許同樣變成「廢物」。建制內訌，如戲一場，如夢一般；看慣了互貶和「互片」，只能說一聲：隨便！

作者是時事評論員

[劉銳紹]