陳景祥：改變選舉制度後會來一場社會改革嗎？

《決定》共有9條，最關鍵的是設立候選人資格審查委員會，它將會成為決定特區所有重要人事任命的中樞，負責審查選舉委員會委員候選人、行政長官候選人和立法會議員候選人的資格，以後誰能參選、誰要出局，都由資格審查委員會拍板；放在內地體制，它等於是中央組織部和總書記的結合體，操人事任命的生殺大權。

這個香港前所未見的新選舉制度，引起了很多問題。

「資審會」須嚴謹明確運作規條

資格審查委員會如此重要，但它怎樣產生？從無到有，它的成員到底由誰任命？現任特首應該不是合適人選，因為它負責審查特首候選人資格，明顯會出現利益衝突。

如果不服資格審查委員會的決定，是否有任何上訴或覆核機制？全國人大常委譚耀宗接受媒體訪問時表示，不應容許有人就委員會的決定，提出司法覆核；然而，即使不能司法覆核，但如果認為資格審查委員會的決定不公平或有所偏袒，是否應該設一個上訴或糾正的機制？有誰可以保證，資格審查委員會所作的決定，一定不會出錯甚或偏私？

還有，資格審查委員會的成員是否都是港人？中央會否指派若干代表加入，以確保審查結果符合中央意旨？如果有人被評為不符參選資格，審查委員會是否會公開不合格的原因？

以上所問，不是故意挑剔、「尋釁滋事」，而是這套新選舉制度既名之曰「完善」，就應該名副其實！任何制度一重制衡、二重透明、三重問責，資格審查委員會手握大權，它的決定影響所有港人，要把它搞得令港人信服，必須具備嚴謹而明確的運作規條。

法例應說明什麼情况下失「被選舉權」

選舉權和被選舉權是香港居民的基本權利，《基本法》第26條訂明：「香港特別行政區永久性居民依法享有選舉權和被選舉權」，所謂「依法」，是指選舉條例中規定：只要是永久性居民中的中國公民，年滿21歲，在外國無居留權，過去3年通常在香港居住，並且是名列正式選民登記冊的登記選民，便可在任何一個地方選區參選。

到2016年7月選舉管理委員會提出，關注到參選人是否已充分明白基本法的內容，故此新增一份確認書，列明參選人須擁護基本法；這項要求是新增，但只要參選人接受即可，但在新制之下，參選人除了要簽署確認書，還要接受資格審查，這是否跟第26條的精神相違背？「被選舉權」既是基本法賦予香港居民的基本權利，日後的選舉法例應該對此有清晰說明，到底什麼情况和條件下，某人會失去「被選舉權」這項基本權利。

「安全系數」大增 但跟高度自治愈行愈遠？

人大《決定》其中一個特點，是選委會和立法會人數都有顯著增幅，選委會由1200人增至1500人，增幅達25%，立法會由70人增至90人，增幅也達29%。以股市為例，大幅供股可以起「冲淡」作用，改變原來的持股結構，現在選委會和立法會增加相當比例的席位，同樣令權力結構出現變化，未來新增的席位都由「愛國者」出任，建制架構內北京的直接影響力自然大增。

以選委會為例，過去兩屆特首選舉，梁振英689票，林鄭月娥777票，都要經中央大力游說和箍票，才能保證中央的「心水」能夠跑出，現在選委會一下子增加了25%席位，再加上未來參選人要得到所有5個界別（舊制4個）中每一個的支持才能入閘，也增加了中央操盤的能力；立法會的情况也可能大同小異。一句話，日後政治體制對北京來說安全系數大大提高，但這跟高度自治又是否愈行愈遠？

「小圈子新貴」可否得到港人接受？

選舉委員會和立法會新增的席位，是否有足夠「政治人才」補上？回歸以來政壇一個「經常的遺憾」，就是政治人才不足，現在席位增加了，到底人從何來？愛國社團、地區組織、香港的人代政協系統等，相信都是「愛國者」參政人才的來源地，然而他們的知名度、議政參政能力是否符合港人的期望？

過去各級選舉是培養、鍛煉政治人才的方法，能勝選的人物不論其政治傾向，他們的知名度和政治能力畢竟受過考驗；現在新增的選委會成員和立法會議員，很多將會是委任或循小圈子中選出，他們的認受性是否可以得到港人接受？而這批「新貴」的「效忠」對象，是否會向資格審查委員會及選委會傾斜，而把香港各階層、各種政治傾向的港人聲音看成次要？

不宜委任敗選的溫和民主/中間派

為了要顯示新選舉制度不是要把異見者趕盡殺絕，京官曾多番強調，未來溫和民主派及中間派人士應該可以加入建制，令議會內有不同聲音。這些溫和民主派及中間派很多都曾在選舉中落敗，選舉委員會不宜委任他們加入議會（他們可以參加選舉），如此只會削弱議會的公信力，不宜為之。

港資本主義特色重要 京怎會輕言變革

有分析認為，香港選舉制度大變之後，政治噪音大減，行政主導模式得以強化，政府可以大刀闊斧解決一系列深層次的民生問題，例如土地房屋。然而，土地房屋問題自回歸後一直議而不決，「反對派」拖後腿只是其中一個原因，更多的是由於建制陣營內利益考量錯綜複雜，不論新界土地、舊區重建、填海造地等議題都遇上重重阻力；新選舉制度確立後愛國者佔了主導，香港是否就可以來一次土地房屋改革、財富大分配，令社會變得更公義？

這種看法很難令人信服——政治權力重新分配之後，泛民支持者被邊緣化（過去選舉支持泛民的選民佔近六成），他們對政府的抗拒情緒更大，意味着政治上北京雖然取得了主導權，但民心依然未歸順，在這個時候進行社會改革觸動建制派利益，特區政府豈非兩面受敵，連僅有的支持都可能不保？

香港回歸之後，北京依靠大財團，盡量維持它們的特權，以顯示回歸後一切不變、保住香港的穩定繁榮。有人認為，20多年前北京怕香港資本家「走資」，如今國家強大，港資走，陸資可以隨時補上。這種看法忽略了香港財團是維持香港國際城市、多元資本主義特色的重要元素；當前美歐國家對中國充滿敵意，香港的資本主義特色對國家領導人來說特別重要，北京怎會輕言變革。如果以為香港政制大變之後會帶來一場社會改革，恐怕只是一廂情願而已！

作者是資深傳媒人

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[陳景祥]