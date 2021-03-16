梁美儀：謊言說千遍也難成真理

有些謊言，很容易被時間冲走掩蓋着真相的遮醜布。

去年7月，行政長官林鄭月娥沉重地宣布，基於疫情嚴峻，決定押後立法會選舉一年。當時她強調，押後選舉，「完全沒有政治考慮，亦沒有審視現時選情」，「今日只看疫情」。

事隔約8個月，押後選舉的真正原因，大家不難辨識。

民意變得不再重要

自《港區國安法》通過後，港人倒像砧板上的肉塊，任人宰割而無反擊之力，也無力改變什麼，正如今次中央修訂本港特首及立法會選舉法，大家明知無力挽，已對具體方案內容失去興趣，因為未來產生的選委會、立法會，以至特首，民意都變得不再重要。

佔現屆立法會半數的35個直選議席，全港約447萬名選民（2020年數據）都有資格投票選出，將來在變成90席的立法會裏面，直選議席比例被壓縮到什麼地步？現在還是未知之數。不過，按現時傳出的消息，直選議席所佔比例將縮減至不足三分之一。

另有志參選立會者要過兩關，先要在選委會取得足夠提名（或須五大界別皆有），之後再經新成立的「資格審查委員會」政治審查，認定參選人為「愛國者」方能入閘。以現時北京的「手緊」程度，恐怕即使在反修例運動期間沒走上前線的公民黨前黨魁余若薇、梁家傑復出，也難過關。

再者，在2019年區議會選舉中，由294萬名選民投票產生的區議員，很大機會將不能躋身重組後的選委會，參與提名立法會及特首候選人。未來選委會的民主成分大幅降低是鐵一般事實，嘴硬否認是民主倒退，只會讓人看不起說歪理的人。

作者是資深傳媒工作者

[梁美儀]