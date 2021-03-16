劉進圖：毁香港民主 付沉重代價

有必要開民主倒車來防奪權嗎？

在人大通過修法後，港澳辦副主任張曉明在北京對記者解釋，修法不是民主步伐快慢問題，而是涉及奪權與反奪權、顛覆與反顛覆、滲透與反滲透的較量，「在這個問題上，我們沒有退讓的餘地」。即使如此，香港市民和國際社會仍要問：去年6月不是通過了《港區國安法》嗎？在野泛民陣營就連舉辦初選，也被集體控以串謀顛覆重罪，絕大部分未經審訊已遭囚禁，未被囚的在無限擴張的資格審查制度下，能否參選也全由中央決定，還有必要開民主倒車、大改選舉制度，來防止奪權、顛覆、滲透嗎？

中國在國際上漸趨孤立

上周五，人大砍伐香港民主制度的消息傳遍世界後，美國、日本、印度和澳洲舉行了四國首腦的網上峰會，宣布將聯手生產10億劑疫苗，主要分發予東南亞國家。國際分析家指出，四國此舉明顯是針對中國，藉疫苗外交搶奪在亞洲的話語權；澳洲媒體更大膽預測，四國聯盟是準軍事同盟，若中國對周邊地區動武，四國將聯手反擊云云。四國峰會這則新聞，令關注中國對外關係的學者無限唏噓。

對上一次國際大危機，是2008年雷曼倒閉引發金融海嘯，二十國集團首腦舉行峰會，謀求集體救市，當時焦點盡在美國和中國身上，中國被視為穩定世界的重要力量。有誰會想到，不過短短數年之間，中美兩國鬧翻，貿易戰一浪接一浪，而中國也放棄沿用多年的韜光養晦策略，改行戰狼式外交政策，對批評中國的國家重手報復，以致本來與中國友好、想置身中美爭鬥事外的西方國家，一個接一個倒向美國，五眼聯盟固然如此，就連日本、印度和歐盟，如今也站到中國的對立面！

國人留學經商會受影響

中國在國際上逐漸被孤立，影響所及絕不止於少數中港官員被制裁，也絕不限於香港國際地位被削弱。所有想出國留學的中國學生都會受影響，他們將會發現，西方國家的高等學府，將寧可錄取印度學生，也不願錄取中國學生，敏感學科更絕不會讓中國學生報讀。所有想到海外上市的中國企業也會受影響，它們已經發現，在海外上市隨時被調查甚或除牌，只能返回香港或內地掛牌。假以時日，所有想出國旅行或移居海外的中國公民，乃至所有想進口海外商品，或向海外出口中國製商品的企業，都將發現他們面對愈來愈多的限制，處處受到歧視。

是的，今天的中國已經強大了，就算被西方圍堵，也可以靠內需撐住，可以用內地市場作談判籌碼，也可以與俄羅斯以及亞、非、拉仍然友好的國家加強來往，即使閉關鎖國，天也不會塌下來。只是，有必要嗎？值得嗎？

作者是資深傳媒人

[劉進圖]