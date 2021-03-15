黃偉豪：宣誓後的公務員：政治化的加劇

「紅專兩難全」 西方以兩套制度解決

向來，在政府的人事制度上，均存在着「用人唯才」（meritocracy）與「政治忠實」（political loyalty）的對立與兩難，用中國的說法，這便是「紅與專」的問題。概念上，兩者不是絕對排斥，但在現實的操作上，卻很難做到兩全其美。理由十分簡單：在「用人唯才」下，專業的知識是作出任何決定的唯一基礎，要有據理力爭，向上司說不，和「向權力說出真相」（speaking truth to power）的勇氣。可是，在以政治忠誠的「紅」的掛帥下，這種對「專」的堅持和執著，隨時被視為以下犯上，甚至是企圖謀反。所以，雖然又紅又專是理想，但在現實的世界裏卻往往兩難全。

既然兩者存在着根本性的矛盾，在西方國家，解決「紅與專」問題的方法十分簡單，就是建立兩套不同的制度。公務員制度便是一個典型的「用人唯才」制度，在這制度下，為了使公務員有堅持真相的勇氣，更使用了「終身聘用制」（tenure），給予公務員極大的就業保障，不能隨意因為上級，包括政治領袖的喜好而被裁掉。相反，政治委任制度便是一套着重「政治忠誠」的制度，當中的官員由當時的政治領袖委任，亦可隨時被撤換，而所有的政治任命官員，也會隨着政治領袖的任期完結，而隨同他離開政府。

宣誓把「政治忠實」凌駕專業客觀

宣誓對公務員制度的影響，莫過於混淆了「用人唯才」與「政治忠實」兩種截然不同的制度，把原先是着重政治中立的公務員制度「染紅」，把「政治忠實」凌駕於專業的分析和客觀的判斷之上，使香港的公務員制度再一步被政治化。在筆者的著作當中（註），早已談論過香港公務員制度政治化並非新鮮的事物，早在回歸初期已經展開。其中一個重要的里程碑，毫無疑問是推出史無前例的政治任命的主要官員問責制。新制度除了大大削弱了公務員的「天之驕子」地位，及政務官原有的政策制定權外，更把任命及更換主要官員的生殺大權交在特首手上，更令他／她可隨時在政府體系外，引入外來的人士加入自己的管治班子。

在筆者的分析中指出，雖然西方國家也是採用公務員與政治任命官員並存的雙重制度，但因香港的特殊情况，即沒有民主制度來制衡政治任命官員的權力，這使他們擁有不成比例的影響力，從而加大了公務員政治化程度。

這個政治化的現象，可以分成直向及橫向兩方面。在直向上，由政治任命層垂直向下的各級公務員產生了「滲漏效應」（trickle-down effect）；在橫向上，則向政府以外的非政府組織，產生了「漣漪效應」（ripple effect）。前者出現的原因是基於上行下效、層層遞進的道理，當最高一級的公務員面對政治任命官員的壓力，甚至因為自己有意加入政治任命的團隊，進而討好政治官員，加緊配合，自然會向下級施壓，要求做好政治任務，甚至不惜為打壓異己，而放棄專業判斷。而「漣漪效應」的產生，是本身為非政府部門的機構或組織，因要依賴政府的資源來運作，所以也不得不為五斗米而折腰，來配合來自問責官員的政治任務。

公務員政治化弊多於利

在香港的特殊情况下，公務員的政治化，對於社會及市民，絕對是壞處多於好處，弊多於利。原因之一是政治領袖非由民主產生，既缺乏民意授權，也沒有足夠的民意監察，因此政治任命官員所代表的，可以是少數精英或財團的私利，而非公眾利益。而且，在整個管治的棋局上，公務員所擔當的宏觀角色，就有如一部汽車的煞車系統。公務員向上級說「不」，提出反對，就如當汽車過快或向錯誤的方向奔馳時，可以把它停止及修正，使政府可臨崖勒馬，以免車毁人亡。否則，當所有公務員也成為「Yes-Man」的時候，只會出現「國王的新衣」童話故事的情况，國王身邊的所有人都只是應聲蟲，只有街上一個路過的無知小孩，膽敢指出國王裸體的真相。

從現實的層面考慮，宣誓也對公務員的質素帶來負面的影響，因為公務員作為一份工作的吸引力已不如前。在政治忠誠絕對優先及壓倒一切的情况下，公務員作為一個公民的政治權利及言論自由，進一步受到限制。另一個嚴重的問題，是不可確定性及工作風險的增加，因宣誓的內容既籠統亦空泛，可以被任意演繹。面對一朝天子一朝臣的政治環境，公務員為了討好今天的特首，隨時觸怒了明天的特首，因而被追究和清算，過往俗稱「鐵飯碗」的職業保障已漸漸消失。

宣誓若推廣至非政府機構 使人擔憂

在公務員完成宣誓後，會是一切告一段落，還是新一波宣誓的開始？有這樣的擔心，是因為要求公務員宣誓的重要理據之一，是公務員由政府出糧，用公帑便要對政府有絕對的忠誠。依照這個道理，其他使用公帑的機構的僱員，也理應效法公務員宣誓，以表其政治忠誠。當然，以上的邏輯其實存在謬誤：依照原本的道理，因公帑其實來自市民，公務員的終極效忠對象應是市民，而非政府；而政府更應盡快推行民主，由民選產生。可惜，在今時今日的香港，權力比道理可以更重要，很多時秀才遇着兵，有理也說不清。

使人擔憂的是，若宣誓的安排，被推廣至其他同樣使用公帑的機構，或依賴政府資助運作的組織，包括了大學及社福界的員工的時候，以上所提及的負面影響，也同樣會伸延至這些機構和組織之上，難以倖免。

註：Wong, W., & Yuen, R. (2020). Politicisation of the Civil Service under the C. Y. Leung Administration: Unprecedented Control. In J. Cheng (Ed.), Evaluation of the C. Y. Leung Administration (pp. 31-60). Hong Kong: City University Press.

作者是中文大學政治與行政學系副教授

[黃偉豪]