曾志豪：「面對現實」已經是一種抗爭

所謂「面對現實」，就是指出「一國兩制」已經消失，北京背棄了《中英聯合聲明》及違反了《基本法》，這簡直就是另類的「三違反」。

請問以上這個「三違反論述」，官方可以接受嗎？傳媒可以提出嗎？

我們看看財政司長陳茂波的例子。他去信《華爾街日報》，對傳統基金會把香港和澳門在自由經濟的排名評級「剔除」，即是被DQ，表示遺憾；陳茂波苦口婆心的撰文，中心思想就是一句「香港仍然有一國兩制，經濟環境不受影響，一切不變」。

結果《華爾街日報》評論員文章神回應：「不用再說服世界，香港仍然是以前的香港，不如接受現實，自己現時只是為香港真正統治者、中國國家主席習近平當公關（accept that he's now flacking for the man who really runs Hong Kong: Chinese President Xi Jinping）。」

這就是「面對現實」，而政權要做的，就是不讓你面對現實。由2019年開始，香港人明明覺得警察變了、法官變了、傳媒變了、選舉變了、專家變了，但政府就是要你接受，即使這些都變了，香港的自由仍然沒有改變！為什麼有人要講「一國兩制只是講經濟制度，而不是講政治制度」？並非單純擦鞋拍馬屁，而是要偷換概念，夾硬解釋「為何政治制度翻天覆地改變，但仍然說一國兩制不變形」呢？因為原來「一國兩制」本來就沒有包括政治制度。真的好好笑，香港不行人大制度，也不行書記市長制度，不正正是「一國兩制」包括「政制」才有這種「香港特色」嗎？

香港的選舉制度「被完善」，香港問題只是「被知會」，難怪有論者指，特首不是特首，只是做回「政務司」，聽命執行才是老本行。不論香港人，或者香港官員，都請面對現實，香港就算不是病了，也肯定變了！

作者是傳媒工作者

[曾志豪]