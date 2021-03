曾志豪：「面對現實」已經是一種抗爭

所謂「面對現實」,就是指出「一國兩制」已經消失,北京背棄了《中英聯合聲明》及違反了《基本法》,這簡直就是另類的「三違反」。

請問以上這個「三違反論述」,官方可以接受嗎?傳媒可以提出嗎?

我們看看財政司長陳茂波的例子。他去信《華爾街日報》,對傳統基金會把香港和澳門在自由經濟的排名評級「剔除」,即是被DQ,表示遺憾;陳茂波苦口婆心的撰文,中心思想就是一句「香港仍然有一國兩制,經濟環境不受影響,一切不變」。

結果《華爾街日報》評論員文章神回應:「不用再說服世界,香港仍然是以前的香港,不如接受現實,自己現時只是為香港真正統治者、中國國家主席習近平當公關(accept that he's now flacking for the man who really runs Hong Kong: Chinese President Xi Jinping)。」

這就是「面對現實」,而政權要做的,就是不讓你面對現實。由2019年開始,香港人明明覺得警察變了、法官變了、傳媒變了、選舉變了、專家變了,但政府就是要你接受,即使這些都變了,香港的自由仍然沒有改變!為什麼有人要講「一國兩制只是講經濟制度,而不是講政治制度」?並非單純擦鞋拍馬屁,而是要偷換概念,夾硬解釋「為何政治制度翻天覆地改變,但仍然說一國兩制不變形」呢?因為原來「一國兩制」本來就沒有包括政治制度。真的好好笑,香港不行人大制度,也不行書記市長制度,不正正是「一國兩制」包括「政制」才有這種「香港特色」嗎?

香港的選舉制度「被完善」,香港問題只是「被知會」,難怪有論者指,特首不是特首,只是做回「政務司」,聽命執行才是老本行。不論香港人,或者香港官員,都請面對現實,香港就算不是病了,也肯定變了!

作者是傳媒工作者

[曾志豪]