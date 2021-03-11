余晶煒：發展虛擬旅遊 創新升級產業

增導遊就業 疫後吸引更多遊客

發展虛擬旅遊對香港有很多好處，首先是在經濟效益和行業發展作好準備。虛擬旅遊可宣傳香港旅遊，有助於疫情結束後吸引更多遊客前來，而在疫情期間有望增加導遊的就業機會。虛擬旅遊自1990年代誕生以來，已透過不同技術在各地應用多年；隨着新冠肺炎疫情嚴重衝擊了全球旅遊業，其被視為拯救旅遊業的希望，香港旅發局亦趁勢向全球推廣本地虛擬實境（virtual reality, VR）旅遊「360 Hong Kong Moments」。虛擬旅遊為有意訪港的遊客提供更好的旅行前（pre-trip）的參考和決策資源，以便他們規劃旅遊路線。虛擬旅遊亦允許用戶利用閒暇時間隨時、隨地、隨心進行和結束旅遊。

活化旅遊景點 推動科創發展

與此同時，政府當局也可利用虛擬旅遊來活化冷門及偏遠地區的旅遊景點，這或可促使原本沒有意願專程前往這些地點的遊客，以虛擬旅遊的方式遊覽。虛擬旅遊甚至可讓遊客毋須親身參與，即可體驗難度較高、危險性較大或價格昂貴的活動，例如攀登5星難度的香港登山路徑、乘坐過山車，甚至是乘坐直升機、衝浪、跳傘等，更可體驗時間旅行、飛越太空等實地旅遊無法實現的活動。此外，虛擬旅遊涉及各種圖像技術和虛擬實境技術。因此推動虛擬旅遊，也是推動了香港科技創新產業的發展，更有助於本地企業通過出售和利用虛擬旅遊的資源增加收入。

其次，虛擬旅遊還可以幫助優化社會生活及教育環境。虛擬旅遊涉及的三維激光掃描建模，可應用於香港法定古蹟的數碼化保護，使其若在因火災等原因被破壞後，能更快地修復。虛擬旅遊亦可替代部分實地旅遊，分流古建築或生態環境較為脆弱的景點的客流，以減少遊客造成的破壞。虛擬旅遊的建模技術更可復原已被破壞或拆除的建築（例如舊尖沙嘴火車站），並可同時展示現存建築的新舊面貌，或搭建19世紀至20世紀初期的香港城市與街道，讓用戶體驗一場時空之旅。若街上加入動態的虛擬市民，則能進一步營造身臨其境之感。虛擬旅遊中的自然資源可用於STEM（科學、科技、工程及數學）教育，而城市資源則可用於歷史教育等等。

有助改善心理素質

另外，以環境心理學的注意力恢復理論及壓力緩解理論基礎而論，並使用重複測量方差分析的實驗證明，6至8分鐘的虛擬旅遊可有效改善居家人士的心理素質，緩解他們的心理壓力和消極情緒。研究更發現，那些自然景觀的虛擬旅遊效果優於城市的虛擬旅遊。虛擬旅遊為經濟困難的人士提供價格低廉的旅遊體驗，以及為包括高齡人士在內的行動不便者提供便捷的旅遊體驗。而例如太平清醮、大坑舞火龍等非物質文化遺產活動並非一年四季都會舉辦，虛擬旅遊可讓用戶隨時觀看這些活動，不再受時間的限制。可見即使新冠疫情結束，實地旅遊回復昔日的繁榮，虛擬旅遊仍將有相當的價值。

總而言之，虛擬旅遊不僅是解決迫切問題的方案，也是未來趨勢。短期內的虛擬旅遊需依賴已有的成熟技術。有關部門也需設法結合虛擬旅遊和電子商貿，讓用戶參與虛擬旅遊時可購買旅遊當地的食品和紀念品。長期的虛擬旅遊發展則更注重技術發展與產業配套。鑑於香港虛擬旅遊的配套設施一直不足、虛擬旅遊的實現方式較為原始，有關部門長遠需着重技術及硬件設備在內的配套設施建設，也要重視虛擬旅遊相關科技產業人才和旅遊業人才的培養。持續的學術研究同樣十分重要。虛擬旅遊如何才能滿足用戶的旅遊需求？是否會對實地旅遊帶來負面影響？這些都是值得研究的課題。

（作者按：文章只代表個人意見）

作者是政策研究員

[余晶煒]