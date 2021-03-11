余德新：從醫護染疫說起——探究員工防護裝備的迷思

曾幾何時，地盤判頭及管工說，已給工人發了口罩、眼罩、耳塞，並有員工簽名證明，其職業健康安全已得保護，應不會因在工地接觸粉塵、異物、噪音而損害呼吸道、眼睛、聽力。

職業健康的預防原則三部曲

從事職業醫學或職業健康專業的人都知道，個人防護器具是整套預防等級梯階裏的最低層次，是保障員工免受職業危害損傷身體的最後一道防線。正確認識職業健康專業在預防職業危害所應用的整套預防策略，有助於有效應對不同工作性質及環境潛在的職業危害。職業健康的預防原則三部曲就是：

（1）從源頭消除職業危害；

（2）減少職業危害與員工之間的接觸；

（3）給員工提供保護。

這個預防策略是有等級優次的，即應該先考慮及應用（1），當職業危害源頭已消除而不再存在，就根本不再需要（2）和（3）；只有當（1）不可行，或是在（1）還未完全發揮作用時，才考慮加上（2）及／或（3）。

從源頭消除職業危害

從源頭消除職業危害有3個主要手段：（A）根除／肅清、（B）替代、（C）完全密封及自動化。

根除及替代，在工業生產上，已有不少成功例子，如致癌的石棉被淘汰，並已有較安全替代品。

新冠病毒在醫護工作環境不可能被完全根除肅清，也不會有較安全替代品，雖然有些化驗室的操作可密封和自動化，但前線照顧病人的工作，有時沒法完全避免接觸，特別是在傳染病醫院或隔離病房工作；但對於那些在其他普通病房或低風險區工作的醫護人員，源頭可減到最低；現已在急診和門診普遍實施的分流管理，應該起到作用；但是受新冠病毒感染的人中，有不少是沒病徵或者病徵輕微，不會引起注意而作出適當分流，就是這些「隱性病患者」，可將病毒帶進普通病房，造成低風險區（一般亦只有較低防護措施）的職業危害。

這情况可以避免，只要為所有入院病人檢測病毒，就能大大降低源頭進入，減少醫護員工受感染的風險，附帶好處是能同時避免院內其他病人受到感染，一舉兩得。不少私家醫院早已實行了入院病人的篩查；現在香港新冠病毒的檢測能力／容量非常充裕，是時候思考消減源頭這個預防手段了。

減少職業危害與員工之間的接觸

誠然，檢測是有假陰性的，源頭是沒法完全杜絕的；因此，需要同時進行（2）減少職業危害與員工之間的接觸，並配合（3）給員工提供保護。（2）包括不同的工程及行政手段，主要有（a）局部排氣通風、（b）一般通風、（c）分隔、（d）抑制、（e）崗位輪換等。

2003年沙士爆發後，香港大學及香港科技大學的工程師及職業衛生師，就應用（a）加（c）的原理設計了不少工具和設施，有效地將員工暴露於潛在源頭的風險及「劑量」減到最低；病房的一般通風也有所改善，包括提升每小時的換氣量，及更合理地佈置進風口與排風口，限制可能受病毒污染的空氣不必要地擴散；高效顆粒空氣過濾器也常用於各類通風系統，以消除循環再用的空氣或排出醫院外的空氣中的病毒。

在建築工地防治粉塵，也需利用局部排氣通風，可配合各種工具使用，在有毒有害粉塵產生的源頭，盡快抽走粉塵，免得工作環境受粉塵污染，損害工人健康。有高毒性粉塵（如石棉）產生時，更需用密封分隔的措施，以免污染工地其他範圍，危害其他工人；醫院內的隔離病房也是同一原理。工地更常用抑制的手段去控制粉塵，如灑水、濕式作業。

崗位輪換是一個行政手段，減少個別員工每天或每一段時期內接觸有害因素的時間，適用於累積接觸而引致身體損害的職業危害，如粉塵引致的塵肺病、鉛中毒、噪音引致的失聰等；希望透過減少每天或每一段時期內暴露於職業危害的時間，降低累積暴露的劑量，減低身體受損的機率。這手段一般不適用於短時間接觸就可以引致身體受損的職業危害，如意外創傷、急性中毒等，也不適用於照顧高傳染性病患病人的醫護工作安排，因為如果採用崗位輪換，就代表在同一個標準工作時段內，有更多員工會需要接觸職業危害，增加當中有人受感染的風險。當然，同一組員工如果過長時間從事高危的崗位，也可能出現疲勞，警覺下降，增加受感染的風險，所以要作出相應的平衡安排。

給員工提供保護

當（1）從源頭消除危害及（2）減少接觸都未到位或沒能完全消除職業危害損害健康的風險，就要加上（3）給員工提供保護；手段包括（i）個人衛生、（ii）個人防護設備、（iii）就職前和定期體檢。勤洗手、避免在有化學或生物危害的工作間飲食、離開工作間更換衣服，都屬個人衛生。就職前體檢，有助職業醫學醫生找出從事高危行業的禁忌症，並作出合適忠告；定期體檢可及早發現員工身體有否受到職業危害的影響，並作出合適應對，包括移離崗位。

個人防護是最後一道防線，但不能依賴作百分百保護，而且個人防護設備不光是購買、分發、佩戴就完事，很多人未必完全了解箇中奧秘。使用個人防護設備需要有完善配套計劃，包括挑選、購買、測試、儲存、分發、培訓、監督、回饋等，特別是高保護要求的設備。穿戴了整套防護裝備，不代表不會受職業危害影響，就算是戴上N95口罩，也不能保證不會吸入工作環境的污染物，如粉塵、病毒，須知道N95口罩，即使在最理想的佩戴情况下，也只能阻隔95%微粒，要是工作環境空氣中帶病毒的氣溶膠含量高，如進行霧化醫療過程時，透過N95口罩吸入的病毒量也不容忽視。

「穿戴全套防護就不會感染」是錯誤想法

認為穿戴了全套防護裝備就不會在工作中受感染，是非常錯誤的想法。防護裝備，如合適及妥當使用，固然可降低受感染的風險，但不能因此排除可在工作過程中受到感染。預防傳染病有多一個保護員工手段，就是疫苗，但要明白，疫苗也不是百分百有效，因此其他預防的工作仍不能鬆懈。值得一提近期的一個觀察，很多建築工地工作的工人，像其他路人一樣都戴上典型的外科口罩，「加入抗疫行列」，但卻拋棄了原來分配的N95口罩。

沒錯，N95口罩是粉塵量大的工作環境最低要求的呼吸保護裝備！其實N95口罩的保護效用要比外科口罩高很多；不曉得是因為管理層的誤解，或是工人感覺佩戴外科口罩比較舒服，出現了這個呼吸防護器錯配的現象。正確使用N95口罩令人呼吸不暢順，是不爭之事實，在炎熱日子要求大勞動量工作工人長時間佩戴N95口罩是注定失敗的防護手段！從事職業健康安全的專業人士，是不是應該再想想：如何更好地保護經常需要在粉塵量大環境長時間勞動的建築工人呢？讓我們回歸基本，重新思考職業健康的預防策略原則！

作者是職業及環境醫學專科醫生、香港職業及環境健康學院名譽院長

[余德新]