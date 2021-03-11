陳韜文：誰來界定中國人？——《浪跡天地》導演趙婷的身分政治

《浪跡天地》講述一個住在美國中西部小鎮約60歲的寡婦，因金融風暴間接衝擊而失去一切，從而走上以汽車穿梭各州的流浪故事。影片沒有高潮迭起的劇情，有的是幾個小人物的經歷與女主角（Frances McDormand飾演）的流浪遭遇交織在一起，形成故事的主線。導演以自然、輕描、半紀錄片的手法呈現出現代游牧族群的生活形態。對女主角而言，流浪是心靈治癒之旅，雖然有過結伴定居的機會，但最後還是放棄，選擇了繼續流浪，體現出一種追求獨立自由的精神。

趙婷獲獎消息傳出，中國大陸的官方媒體與網民一片歡呼，認為這是「中國的驕傲」、「華人之光」。不過，高興自豪的情緒沒有維持多久就遽然停止，因為有網民追查到趙婷在2013年接受紐約雜誌Filmmaker訪問時，曾指中國大陸是「遍地謊言的地方」，因而被網民指控為曾發表過「辱華」言論的「兩面派」，是以不但不應受到褒揚，還應受到抵制。在爭議聲中，《浪跡天地》定期公映的通告隨即下架，在微博的相關熱搜也遭屏蔽，因此引起國內外關注《浪跡天地》的檔期是否已被撤掉。

何以趙婷的網絡命運有這麼大的轉折？誰在議論她？他們根據什麼標準來評價她？

身分的邊界

中國大陸的輿論場，曾經一度有所謂官方與民間兩個輿論場之說。兩者之間並不完全相同，但是隨着意識形態管控加強，民間輿論場的相對自主性已然降低，在敏感的議題上遭到更大的抑制，只能在官方容許的有限範圍內發表議論。能夠較自由發言的大概就是被稱為「小粉紅」的網民。他們當中有不少是一般的網民，但也有一些是有官方背景的。小粉紅的民族愛國主義情緒特別高漲，傾向排外，懷疑歐美外來文化，反對自由主義，對辱華言論尤其敏感，往往把持不同政見者視為敵對。

對官方及小粉紅來說，趙婷得獎的消息無疑是個好消息，因為金球獎是世界有數的電影獎項，趙婷既然獲得世界的肯定，身為同胞的中國人引以為豪本是人之常情。他們認為趙婷能以中國人的身分，在美國的遊戲裏打敗在地的競爭者，足見趙婷的過人能力，無疑是為民族爭了光。可惜趙婷因登上名譽高峰而受到無比的關注，給人找出她多年前的「辱華」言論。事實上，她近10年前的言論雖然對大陸有所批評，但那是她對少年時代大陸觀感的記憶，並非是對中國制度有什麼深刻的批判。

那麼，什麼是造成小粉紅認同趙婷的最大困擾呢？

電影的內容本身跟中國沒有任何具體的聯繫，所講的是美國衰退敗落時一個邊緣群落的狀况，對美國制度說不上有何歌頌的地方。雖然社會批判並非《浪跡天地》的主調，但是影片確實對美國社會有一定的批評。例如，主角Frances McDormand就有對地產商加以譴責，流浪族群聯絡人就說要顛覆資本。這些言論應該是符合中國意識形態取向的，對加強中國的民族主義不無好處。不過，這種考慮顯然敵不過趙婷有否發表過「辱華」言論這個檢測標準。在小粉紅的認知中，有過「辱華」言論的就是異己，必須受到排斥。由此可見，他們內外有別的觀念多麼深重，中國人身分的邊界多麼容易為政治意識形態左右。

一向標榜民族主義、愛國主義的《環球時報》主編胡錫進曾表態，認為趙婷「出來混遲早要還」，應該為過去的言論付出代價。雖然如此，他不主張把影片撤檔，而是讓爭議以市場的方式平息。不過，在一些更強硬的民族愛國主義分子看來，他的主張是「和稀泥，過於寬容」，並認為趙婷「完全站在英美的角度，用抹黑的方式，向美國遞交了投名狀」，並認為若然這次放生趙婷，結果只會造成對中國友好人士的「迷惑」和誘使西方的「步步緊逼」。由此可見，小粉紅以至中國官方如何從嚴從緊看待民族主義的界線，連內部的差異都難以容忍，認為稍為放鬆即會助長「歪風」。

文化自大與自卑之間

從官方及小粉紅的言論中，他們好像是對中國文化充滿自信。但是我們從趙婷身價驟變的過程中看到的情况卻並非這樣。他們之所以對趙婷引以為傲，首先是因為她獲得歐美獎項的肯定，折射出他們對歐美文化標準的接受或推崇。相反，歐美一直承認趙婷的華人身分，看不到有任何舉動想改變她的身分。他們看重的是趙婷的才氣，希望她能為荷李活帶來新的活力，增加它的多元性。如果沒有文化自信，對文化沒有更大的想像力，相信他們不會像現在那樣看重外來的人才。對比之下，中國官方和小粉紅，卻處處為被世界公認為人才而稍有不同見解的國人設限，可見他們文化自信的不足。

中國官方及小粉紅的文化自信可能不高，但是他們排外的「底氣」則不低，因為中國已成了荷李活電影一個無比重要的世界市場，手操電影票房的生殺大權。趙婷正在為迪士尼漫威電影公司（Marvel Studios）導演超級英雄系列《永恆族》（Eternals），準備11月在美國上映。現在，《浪跡天地》能否如期放映已成疑問，《永恆族》將來能否進入中國也屬未知之數。導演趙婷和有關製作公司最終要否妥協才能過關？目前尚不知道，但可以肯定的是，環繞趙婷及其作品的身分政治則會繼續「上演」下去。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院榮休教授

[陳韜文]