劉雅詩：還可以重拾教育的神聖嗎？

反思教育商品化問題

本地已故教育家陸鴻基指出，為了配合工業社會需要，仿效工業生產模式的三級制學校（小學、中學、大學）自20世紀初應運而生，學校的運作是流水作業（assembly line）般的細密分工，每位老師負責教授一或兩個學科，學期末學生需要接受品質檢查的測驗考試；即使如此，畢竟老師和學生也是人，人具有良知，只要有空間，具備委身（commitment）精神的老師依然可以實踐全人教育的理想。

筆者生於香港，慶幸適逢免費教育，雖然在大眾化的屋邨學校成長，父母教育程度不高，但是1980年代依然保留尊師重道的傳統，大部分老師都用心教學。猶記得下午兩點多（夏令時間）放學，遇有校內籃球或排球比賽，不少老師和學生站在一起觀賞交流，也是建立正向師生關係和校園文化的良機。難得的是在填鴨式的制度下，依然給予勞動階層向上流動的均等機會。

面對20世紀後期資本主義全球化的知識型年代，市場基要主義被引入教育改革，促成學校私營化和教育商品化，千禧年後直資學校需要為具備經濟能力的學生入讀而競爭，一般政府津貼學校也要忙着為自評和外評指標項目準備文件工作，學校教育如企業商品，校本管理下的校長如經理，學生家長是持份者，有中產家長因兒子測驗成績少兩三分，跟老師「求分」。英國學者Stephen Ball形容這是「教師靈魂」的爭奪。有老師需要到街頭派傳單招生，在某些地區（如筆者曾任職的天水圍），晚上八九點教師仍在教員室工作，並不罕見。

在業績主義下，校長教師成為受評核者，有音樂老師在校內辦一場一小時的音樂演奏會，要向全校千多名學生發活動評分表。學校之間為了在市場佔更高席位，而進行多項新的計劃，老師要應付不同計劃申請，以彰顯學校的與眾不同和進取。筆者在前線親歷千禧年教改前後急劇改變，文書工作於一兩年內急升一倍以上。

千禧後有多個調查研究（包括教聯和教協）指出教師工種和工作量有增無減，難以負擔，有大比例的教師出現耗竭（burn-out）、焦慮和抑鬱徵兆，在行內並非秘密。

可以為教師釋放身心靈空間嗎？

韓愈道：「師者，所以傳道、受業、解惑也。」大部分教師立志為教育獻上自己一生的心力，發揮人文教育或宗教情神，將心力花在照顧學生的能力上，以生命影響生命。遇到校內突發事件，又或學生求助，他們都會立即放下正在食用的飯盒，奔往現場處理事件。當今教師並非機械性地讀出教科書內容而已，更非一份離開學校門口就下班的工作，大多會持續進修，回到家還要備課，或者反思當天教學的不足，晚上9點多仍在回覆上司同事或家長學生們的手機Apps信息。

筆者認同教改理念大都邁向好方向，例如學會學習、終身學習、以學生為本教學、融合教育等。可是，不斷增加的工作，欠缺足夠的行政支援，過分或只是依賴量化評核，可能將教育的本質破壞了，教師被沒完沒了的行政工作埋沒，被迫減少休息跟學生和家長溝通（有經驗老師都知道，處理學生行為問題需要花無限的耐心和時間），也失去了個人喘息的空間，不少身心疲憊的老師生病了也不願意請病假（林老師有情緒病多年，依然早上7時15分回到學校工作）。根據研究，有些身患重病或不甘願違背良心的經驗教師會黯然轉行。優質教育真的可以落實嗎？

當局應正視教師身心靈健康 並提供支援

教育是一門專業（profession），除了目前的基本學位訓練，無論準備教材、課室管理及訓輔學生，都需要好幾年經驗累積，才能得心應手和運用自如。教師也是心靈召喚的職志（vocation），每天早上忠於自己良知、智性、感性和德性，心裏惦掛着的學生是最大的動力（我相信林老師聽到被勸辭職，最不捨的是學生和20多年的圖書館工作，而非自身利益）。

在目前融合教育政策下，識別學生的特殊教育需要（SEN）狀况是老師職責之一，精神健康是其中新加入的一項；老師顧及專業形象，未必會主動求助。教育當局、辦學團體和學校管理階層是否也需要學懂相關識別知識和處理方法（羅校長到任後第二年，林老師情緒已經開始出現問題）？要避免教育界悲劇再發生，除了盡快改善學校管理制度文化和領袖質素外，筆者建議教育當局和社會各界人士，需要正視整體教師工作量和教師身心靈健康發展的支援，讓有心有力的教師重拾教育的神聖。

作者是香港教育大學特殊教育與輔導學系講師

[劉雅詩]