劉銳紹：北京「兩會」的幾點由微知著

（1）「兩制不全」正式成為「兩制不存」

全國政協主席汪洋在報告中沒有提「一國兩制」，是他就任此職以來首次。至於其他表述，例如「五十年不變」，在香港回歸後五六年已不再提；「高度自治」的再解讀是「不等於絕對自治或完全自治」（見喬曉陽和張德江語）。去年，汪洋的報告也不提「港人治港」；官方已用「愛國者治港」取而代之。如今，連「一國兩制」也不見了，可見「兩制」已由「肢體不全」變成「名正言順的不存」。這對於當年辛苦策劃和推動「一國兩制」的鄧小平和魯平等人來說，不啻是一大諷刺。

有些人不理當年的過程，認為時移世易，改變是理所當然的。有些人則認為，無論過去或現在，中共也是「做戲」，根本沒有現代民主和文明的意識。不過，對於我這類過來人而言，這個蛻變過程最令人傷心的是，今天不單失去「風物長宜放眼量」的政治胸襟，還顯露出「不怕揭開肚皮」的赤膊心態，連一點政治技巧也不懂；此外，更提升到「制度和政權保衛戰」的鬥爭角度。這種態勢預示着其他問題也會用這種不惜代價的力度破壞，實屬可哀。

（2）「兩高」報告把國家安全放在首位

最高人民法院和最高人民檢察院工作報告，都把「國家安全」放在首位。我從來不反對國家安全是重要的，但最高人民法院院長周強在報告中強調「堅決維護國家政治安全」，這就引人遐想了。官方沒有詳細解釋「國家政治安全」的細節，但相信包含「政權、政體、政制安全」在內。這些內容與針對外國和外部勢力的「維護國家安全」相比，表面上可以等同起來，但又有隱約和深層次的不同，值得思考。

周強提出「維護國家政治安全」之後，跟着就說「打擊境內外敵對勢力」。特別令人關注的是那個「內」字，到底意何所指？外界看今天中國的形勢，不存在什麼「敵對勢力」，無論黨內外、官方內部或民間也沒有「反對勢力」，更遑論「敵對勢力」？除非這是掌權階層的「先見之明，高瞻遠矚，洞悉形勢，有所發現」，否則局外人難以觀察，因而有不同解讀。正面的解讀是未雨綢繆，防患未然，保持穩定；負面的解讀就是製造假想敵，藉以營造緊張氣氛，有需要時就出手打擊。但這到底是實際情况，還是鬥爭思維作祟？必須慎思！

（3）王毅希望有「新時代斯諾」的感慨

外長王毅在記者會上表示「希望並歡迎更多外國媒體記者成為新時代的斯諾」。此語不單引起我很多聯想，還有很多感慨。美國記者斯諾的報道對中共有不少正面作用。按照當年中共執政前的狀况，他的報道總體是相對實在和可供參考的。這也是他的新聞和言論自由。

令我感慨的是中共建政後對斯諾的態度，總體仍是「魚水交融」，但控制和駕馭卻愈來愈明顯。斯諾曾表示，他希望中國了解他的處境，他（的報道）不得不考慮他的讀者和編輯。但中國認為「你考慮你的編輯和讀者太多了，現在你談的是中國人的立場，是中國總理的話，你就要準確把我們的精神和立場表達出來，用字一定要準確」。我從來不反對事實必須準確，但觀點、角度和立場卻不能強求一致。上述摩擦反映了中共的慣性思維，執政前對待屬於「統戰對象」的斯諾還算客氣一點，但後來就由「交換意見」變成「提出要求」，逐步變成間接審稿。這些情况在中國開放的檔案中都可以找到，只是解讀不同而已（見《喬冠華與龔澎》一書）。

可惜的是，龔澎在文革期間也受到衝擊，被造反派質問：「你為什麼批准美國特務到中國？」斯諾一時間又變了特務。也許，中共「為今我所用」的常態，就是今天「愈來愈少斯諾」的原因，才引起王毅「希望和歡迎出現更多新時代斯諾」。容我反問一句：中國今天的宣傳機器還弱嗎？一點也不弱！「大外宣計劃」還擴展到國際，但為什麼還不能建立開明的形象呢？

（4）全國人大常委會權力擴大

會議審議修正《全國人民代表大會組織法》，極有可能讓全國人大常委會在全體大會閉會期間有權任免副總理、國務委員、國家軍委副主席、軍委委員等高層領導；目標很清晰，就是要「更緊密團結」在習近平周圍。

早前，中共高層已加強向習近平「書面述職」的工作。除原定的政治局委員和書記處書記之外，全國人大常委會、國務院和全國政協的黨組成員，以及最高人民法院和最高人民檢察院的黨組書記，現在都要向習近平書面述職。在中共的政治文化裏，述職的實質就是「表忠」，並藉此維持「政治安全」；而這類白紙黑字的紀錄（包括述職者要總結工作，查找不足）如何解讀和運用？在有需要時也可能成為向「不穩定因素」發難的切入點。凡此種種，都會強化集權的基礎，而全國人大正扮演這種加固的角色。

（5）「兩會」的「奇葩提案」令人拍案驚奇

每年「兩會」都會出現非常有趣味的提案，外界視為「沉悶的會議中的開心果」。例如「復興漢文化」（與習近平說的「中華民族共同體」矛盾，輕視少數民族）、「設立國家漢服日」（但什麼才是「漢服」？習近平也是穿西裝）。這類「奇葩提案」不勝枚舉，要探討的是出現這類提案的背後原因。為了標奇立異吸睛？為了完成提案數量的指標任務而胡亂提案？還是為了博取高層欣賞？無論如何，這種狀况反映了某些提案人的「水平」（與「水皮」近音）和扭曲的政治傾向。至於有多少人大代表和政協委員屬於這類濫竽充數的呢？也許不多，但已足以破壞「兩會」的印象了。

作者是時事評論員

[劉銳紹]