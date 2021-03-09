歐陽五：踐行「愛國者治港」將彰三效

此番香港選舉制度改革，其清晰的主線正是增強「愛國者治港」原則的在港實踐。筆者以為，「愛國者治港」將突顯三大正面效應：

（1）歸初心

港區全國政協常委、世衛前總幹事陳馮富珍近日表示，自己在國際機構工作多年，從來沒有見過一個國家允許不愛國的人來參與管治。事實上，「愛國者治理」的原則是基本政治倫理和各國政治實踐的通行政治規則，也勢必是「一國兩制」的內在構成性原則。

早在上世紀80年代，鄧小平就明確指出，「港人治港」有個界線和標準，就是必須由以愛國者為主體的港人來治理香港。他還界定了愛國者的標準。這正是「一國兩制」的初心與起點。遺憾的是，這一原則未能在香港特區的管治中得以充分體現，原因之一正是回歸後香港選舉制度欠完善。

（2）補短板

由於香港選舉制度的漏洞，香港的管治亂象不斷，使得香港的繁榮穩定遭到破壞。反中亂港勢力混進區議會；部分反對派議員支持「黑暴」、炒作「攬炒」，公然要求外國政府制裁中國、干預香港事務；一些法官放縱暴徒；更有公務員公然對抗特區政府。從「非法佔中」到修例風波，一種「不愛國的民主」正在侵蝕「一國兩制」底線和制度安全，修補選舉制度已然具有現實迫切性。

中央對香港「愛之深」，必為香港「計之遠」。今次完善香港選舉制度，只修改香港《基本法》附件一和附件二，不涉及修改香港基本法正文，其背後正是蘊藏對香港特區制度保持穩定性的深切考量，是對香港的現實需要和具體情况的統籌謀劃。此外，「愛國者治港」不等於否定反對派存在，而是希望反對派在底線框架內行事，擺脫為反對而反對的怪圈，真正從國家及香港利益出發，將反對實踐為一種有益的建設性力量。

（3）強治理

香港近年陷入低效的政治內耗：立法會無休止的「拉布」和動粗、街頭暴力橫行，而對經濟民生卻缺乏真正關切。以上充分說明，低效的內耗絕非良性治理的民主。如何走出這一怪圈，一方面要落實「愛國者治港」，查缺補漏，令反中亂港者出局；另一方面，亦要在未來發展香港高效治理的建設性力量。

目前，香港面臨的難題不容小覷。「修例風波」和新冠肺炎疫情的雙重打擊，令經濟陷入低谷。2020年全港經濟收縮6.1%，最新失業率升至近年來高位，香港須面對貧富差距大、經濟結構單一、產業空心化、年輕人向上流動難等系列問題。真正的愛國愛港者，定是致力於解決香港深層次難題、初心與魄力兼備的建設者；而夯實「愛國者治港」，則是香港從低谷向上的再出發。

世界正處在百年大變局的關鍵時期，如同中國在歷史性時刻，歷史責任感和初心使命空前重要。香港也處在整頓再出發的關鍵時刻，更宜尋找到愛國愛港之初心，來照亮繁榮發展的前路。

此次中央出手完善香港選舉制度，勢將再起綱舉目張之效，凝聚起香港愛國愛港的主流人心民意，增益香港民主治理，煥發出香港國際大都市應有的生機活力，值得港人期待。

作者是時事評論員

[歐陽五]