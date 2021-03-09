劉進圖：推倒重來就是大倒退

有全流程愛國審查 為何還要大減直選比例？

建制派人士替中央解釋，習慣把問題歸咎對手——在野泛民主派，指摘他們「反中亂港」，為了不讓他們進佔議會，所以要改變議會產生辦法。可是，根據梁愛詩前司長的說法，中央擬設立的全流程資格審查機制，不止審核參選資格，亦能審核當選者在任資格。既然即將有一套全流程政治審查機制，確保所有參選人在參選時和當選後，都符合中央所訂的愛國準則，為什麼還要大幅減少直選議席比例？難道是對民建聯、工聯會、新民黨這些走直選路線的建制派政黨不滿，要用新冒起的愛國勢力去取代？

回歸後第一屆經選舉產生的立法會，是在1998年出現，那時直選議席是20席，佔60席總數三分之一，小圈子選舉委員會當時還存在，佔10席，2000年減至6席，2004年便壽終正寢，消失於歷史舞台，因為《基本法》訂下了要循序漸進達至雙普選的目標，與此目標相違的選舉安排只能逐步減少，市民一人一票產生議席的安排則逐步增加，這是香港自上世紀80年代啟動代議政制發展以來，持續了30多年的發展方向，立法議會的民主成分一直是有進無退！

或倒退到比1991年還不如

如今，北京醞釀推動的政制轉變，是減少直選議席比例，研議中的兩個方案，一個是議席總數擴至90席，分區直選、功能團體、選委會各佔30席，另一方案是直選20席，功能團體30席，選委會40席，選委會由全國政協、婦聯、青聯、工商聯等愛國組織成員出任，梁愛詩認為選委會佔40席這方案機會較大。按照第一個方案，直選議席比例將由目前的50%下降至33%，若實行第二個方案，更會大幅減至22%。1991年香港立法局首次引入分區直選時，直選議席有18個，佔當時60席總數的30%，假如實施第二方案，就等於倒退到比1991年還不如！這不是民主大倒退是什麼？

取消超區 即否定2012年政改民主進展

俗稱超級區議會的5個立法會席位，是在胡錦濤年代拍板的，當時習近平已位列政治局常委，分管港澳政策，對2012年的政改知之甚詳。這5個席位是全港不分區一人一票，但議席分配行比例代表制，建制與非建制一向得2席至3席，勝負相差只是1席，對議會內的勢力消長影響不大，其重要性在於以功能團體之名行直選之實，令立法會由60席擴至70席時，新增10席都有直選之實，直選比例終於超過一半。假如取消超區議席，就是全盤否定2012年政改取得的民主進展，這不是民主大倒退是什麼？

作者是資深傳媒人

[劉進圖]