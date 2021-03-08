鄭立：當吳三桂 就會有吳三桂的下場

這令人想起原本是守山海關的明朝守將吳三桂，引清兵入關，輔佐滿清打天下。因為平定漢人有功，三藩得以如香港的前朝公務員一樣，待遇非常好，消耗天下財政逾半，而且有很大的自主權，能夠在領土裏「自行封官」。可是畢竟成本太大，後來南明已崩潰，三藩也無存在價值，終於被撤藩。

當燒到自己身上時，吳三桂終於反抗，可是當他想以反抗滿清統治爭取漢人公眾的支持時，漢人卻比起滿清更討厭吳三桂，寧可三藩被滿清擊敗，滿清最終收回三藩的一切，其統治因此穩固。

從這個三藩之亂的歷史可以看到，談論應不應該翻舊帳，或者那是不是舊帳，或者公職人員建制陣營是否忠誠，其實是沒有意義的事。三藩被削的遠因，是因為三藩的利用價值已去，而維持成本太大，同樣地，當民主派被完全鎮壓，建制陣營的利用價值也失去。香港公職冠絕世界的優厚待遇，就是高額的維持成本。

利窮則散

建制陣營真正的原罪，是太貴。當香港政府財政收入減少，而同時又要增加支出，例如有80億元的國安預算時，除了不斷開徵新稅或加稅外，另一點就是要為建制減肥，建制陣營被開刀的原因，就單純是太花錢。

就算不是居英權，也會有別的理由，建制陣營應該要理解到，自己的真正原罪不是不忠，而是昂貴，只要你太貴，就算你像一隻狗一樣伸出舌頭怎樣乖都沒用，天下窮人何其多，乖的人到處都是，而且他們更便宜。

北京政府的政客官員，比起香港政府官員，通常更熟讀中國歷史，三藩之亂的故事他們聽過，也知道漢人寧可孤立三藩接受清朝統治這結局。

同樣地，向建制陣營開刀時，港人也不會同情被開刀的建制陣營與政府官員，甚至覺得兔死狗烹的結局可以為自己消氣，在彌補自己一點心理創傷後，接受滿清平定天下的事實。這對於北京政府而言，是非常有吸引力，甚至非常明智的決策。

利窮則散，香港政府開始沒錢了，沒利用價值的人就要消失，這是不會改變的事。

作者是專欄作家

[鄭立]