黃憶雯：「視覺2020」收官 透視中國眼疾政策轉折與未來

中國衛生部在1999年簽署「視覺2020」宣言，成為第一批承諾消除可避免失明和視力損傷的國家之一，並於2006年推出了《全國防盲治盲規劃（2006-2010年）》，將眼健康納入全國醫療體系，成功消除沙眼這種公共傳染性眼疾，並以白內障為主要的治理目標。

白內障是全球最多人患的致盲眼疾，調查指出，中國50歲或以上失明患者，約50%的成因都是白內障。自「視覺2020」發起以來，許多本地與國際非政府組織重點關注消除白內障積壓個案，在全國投入資金提供或補貼白內障手術，解決手術量不足問題。全國性的「百萬貧困白內障患者復明工程」、與非政府組織合作的「視覺第一中國行動」等項目陸續開展，政府也同時增加對非政府組織和專業眼科醫療機構工作的支持。中國近年白內障手術量大增，每百萬人白內障手術宗數，已從1988年的83宗，提升至2017年的2205宗，約30年間提升了約26倍。

結構性問題待解決

不過許多結構性的問題仍待解決。首先是中國人口基數大，百萬人口白內障手術率與許多已發展國家仍差距很遠。另外人口老化快速，估計到2050年中國近半人口都會達50歲或以上；恰巧80%的失明，如白內障、糖尿上眼、青光眼等，影響的是50歲或以上的人。

沿海和內陸地區的醫療服務水平差距依然巨大。中國醫療以地域作功能定位，村鄉鎮並無發展眼科診療能力，病人必須到縣級或以上的醫院做專科檢查和手術，但農村地區盲情調查顯示，農村地區失明患病率可以比全國平均值高約兩倍，白內障仍然是主要的致盲原因。鄉村醫生缺乏進行眼疾篩查的知識、能力和工具，留守鄉村的長者更以為看不見很正常。

另外中國人的生活方式近年明顯轉變，代謝性相關眼病、高度近視引發的眼底病變等逐漸成為主要的眼病。例如大概每10個中國人便有一個患糖尿病，但公眾或基層醫務人員連糖尿病會影響視力也不知道。而包括近視、老花在內的屈光不正個案急升，青少年近視人口急增更引起總書記習近平關注，要求各部門跟進解決。可是全國只有少於3000名合資格的視光師，遠遠不足以應付需求。

關注基層更重要

經過20多年，中國的防盲工作已經由非政府組織慢慢轉到政府手裏。應對白內障的治療技術、篩查、轉診、教育和醫療保險等都已相對成熟。在今後的5至10年，如何將沿海城市成熟的技術和經驗補足到中西部地區，發展基層醫療，將成為防盲關鍵。

護瞳行動已在中國工作20多年，我們每去一個新服務點做基線調查，都會發現村鄉鎮的醫生大部分未接受過眼科培訓。因此除了在省級醫院培訓尖端技術外，更重要的是關注基層，在鄉鎮建立初級眼健康服務，提升基層人民及早篩查和診斷的意識和建立轉診機制，以免眼病患者錯過黃金治療期。另外政府應為眼健康服務提供固定經費。眼健康不僅是單純的健康議題，更關乎每一個人的生命機會。固定的經費能更系統地支持眼健康服務發展和規劃，令相關服務變得更為持續。

近日醫學期刊《刺血針》發表報告指出，在2020年東亞和南亞因為失明和視障，共帶來相當於港幣逾1.2萬億元經濟損失。有份參與研究的北京同仁眼科中心主任王寧利教授亦認為，必須加快增加眼疾治療資源，協助患者重拾視力和快速改善生活和生計。人人都應該有看得見的權利，而緩減失明和視障對改善患者的生活質量和促進經濟發展，至關重要。

作者是護瞳行動中國辦公室經理

[黃憶雯]