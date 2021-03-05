曾志豪：忠誠廢物的考驗

因為他們過去賴以生存的合法性已經和舊香港一樣，不復存在。

「不要橡皮圖章」，因為不聽話的議員已經消失，「聽話」已經變成常規；沒有了長毛式的每事阻撓作襯托，聽話舉手蓋章還有什麼難度可言？

同樣道理，「忠誠廢物」本來的賣點就是，我雖然無才無能無識無見，但我「忠誠」。阿爺你看看，那個是反中、這個是亂港，唯獨我對你赤膽忠心。

但時移世易，公務員集體宣誓，率土之濱，莫非「忠」臣，「忠誠」不再稀罕，只剩下「廢物」。

廢物之廢，是不懂判斷時勢，不知進退，不知政治潮流。

當年毛澤東的引蛇出洞，知識分子以為毛主席真誠邀他們幫助黨整風提意見，於是「知無不言」，最後才知是中了「陽謀」。那些整風的邀請，更像是一個「試驗」，看看你是否緊跟中央。

今天這個「試驗」又擺了出來，不少建制派看不出是陷阱。第一個便是對公務員系統的大清洗，最少兩個常秘被扣上帽子，矛頭指向上級的聶德權，還有上司的上司，AO出身的林鄭特首。

第二個考驗便是「愛國也要愛黨」，這是對鄧小平「愛國不必愛黨」的巨大轉變，而近日似乎要藉此形成「共識」，不過這個共識很「含糊」，譬如梁振英便說，「愛國是否等於要愛黨」是轉移視線，又反問「不愛黨是否便不愛國」。注意，嚴格而言，他口中沒有直接講出一句「愛國要愛黨」，繞了一大個圈，還是沒有像內地官場一樣，有一句斬釘截鐵的陳述。

第三個試驗便是「雙重國籍」，有人呼籲公務員要放棄雙重國籍，打擊面不限於BNO持有人，而是所有的外國護照。這又是一個向左走的轉變，且看建制派如何接招，會否表錯態站錯隊。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]