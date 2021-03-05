梁韋諾：有德有才是正品 有德無才是次品

「愛國者治港」就是答案。

2月22日，全國港澳研究會舉行研討會，港澳辦主任夏寶龍出席並發表講話。夏主任指出，「愛國者治港」是「一國兩制」方針的核心要義。當務之急是完善相關制度，把「愛國者治港」落到實處。

說給反對派聽的3個標準

如何判斷一個人是否愛國者？夏提出了3個客觀標準：

（1）真心維護國家主權、安全、發展利益；

（2）尊重和維護國家的根本制度和特別行政區的憲制秩序；

（3）全力維護香港的繁榮穩定。

回歸以來出現各種問題，尤其是反中亂港分子的所作所為，中央有需要把愛國者標準說得更清楚，不容反對派曲解。

首先，反對派不可再辯稱自己「反共不反中」。

過去「傳統泛民」表示自己是愛國的，但強調自己愛的只是抽象的文化歷史傳統，而不是政治實體。事實上，過渡期起，「傳統泛民」就公然打着愛國旗號進行反共活動。最明顯的例子莫過於「支聯會」。

夏指出，愛國不是抽象的，愛國就是愛中華人民共和國，意味着反對派這套似是而非的說法已經不再「奏效」，因為愛國必然是愛中華人民共和國，而中國共產黨領導的社會主義制度是國家的根本制度。因此，愛國者雖不一定愛黨，但必然不會反對此制度。

當然，這裏所指的「反對」，並非指持有不同政見，或者口頭上批評，而是作出損害中國共產黨領導的社會主義制度的實際行動。這完全符合鄧公當初「允許罵，不允許變成行動」的說法。

第二，反對派不可再辯稱自己「愛港不愛國」。

過去反對派強調自己只向香港特區及《基本法》效忠，而不是效忠國家及《憲法》。2016年人大常委會釋法提及「中華人民共和國及其香港特別行政區」時，反對派就批評效忠對象被「僭建」。

夏指出，效忠香港特別行政區，就理應先要效忠中華人民共和國。愛港與愛國不能割裂，更不能對立，意味着反對派不可再說自己只效忠香港特區和基本法，而無視中華人民共和國及憲法。

這是很簡單的道理。試問倫敦市政府的公職人員會否說只效忠倫敦而不效忠英國？紐約市政府的公職人員又會否說只效忠紐約而不效忠美國？

顯而易見，反中亂港分子必定不在愛國者之列，但反對派則未必。只要秉承愛國愛港立場，與反中亂港分子劃清界線，反對派同樣可以參與治理。問題在於反對派是否願意這樣做。

不論左中右，都要愛國

夏強調，「愛國者治港」絕不是搞「清一色」，愛國者範圍仍然是廣泛的。然而，夏的說法出來後，某些人便搬出鄧公所說的「選擇這種人，左翼的當然要有，盡量少些，也要有點右的人，最好多選些中間的人」，然後把中央現時強調的「愛國者治港」說成是「左派治港」，批評中央收窄標準，鼓吹搞意識形態和敵我矛盾，違背鄧公的設計原意。

可以理解，香港政治特色之一，是把親中與否看作黨派的分界線，愛國人士常被標籤為「左派」。然而，鄧公口中的「左中右」，是以不同政治意識形態（社會主義、自由主義、保守主義等）作區分，但都以一種意識形態為共同基礎，那就是愛國主義。「愛國是唯一標準」，不論是左派、中間派，還是右派，只要參與管治的，都必須是堅定的愛國者。

愛國絕非左派的「專利」，右派亦不等於不愛國，中間派更不是指在愛國立場上模稜兩可的「中立」派或兩面派。在一些公共政策上，中間派固然可採取「和稀泥」態度，但愛國是大是大非的問題，涉及原則和底線，容不得半點含糊！

回歸20多年的教訓，正正顯示出過分地「不搞意識形態」的後果，連最基本的愛國主義也沒有搞好，又把敵我矛盾當成人民內部矛盾處理，亂搞「大和解」，盲目地為了共識而妥協讓步，任由「破壞力量」興風作浪、坐大成勢！試問這樣的香港又符合鄧公原意嗎？不堅持「愛國者治港」，又如何維護「一國兩制」呢？

說給港府及建制派聽的4個要求

提出愛國者標準後，夏主任進一步闡述4個要求。夏主任指出，在香港特區政權架構中，肩負重要管治責任的人士，必須是堅定的愛國者。在愛國標準上，對他們應該有更高的要求。以筆者的理解，這些要求都是針對港府官員及建制派的老毛病而說的。

首先，要全面準確貫徹「一國兩制」方針，要深入系統地學習領會「一國兩制」方針的精髓要義，並善於運用「一國兩制」理論，分析、解決香港面臨的各種困難和問題。針對的明顯是官員及建制派理論水平不足、對「一國兩制」理論不熟悉、研究不深入的問題。

第二，要堅持原則、敢於擔當，把維護「一國兩制」作為最高責任，同那些挑戰「一國兩制」原則、破壞「一國兩制」實踐的行徑進行堅決鬥爭。不敢、不想和不善鬥爭，缺乏擔當，是部分官員及建制派的問題。

譬如說，去年的內會風波，明明立法會及內會（對上一個年度）主席都是建制派，居然任由反對派拉布，足足半年也選不到正副主席，導致立法會陷入癱瘓。直至兩辦發聲，才有所行動。

修例風波中，有建制派人士甚至明言五大訴求要的是「公義、公道、公開以及公正」，「是普世價值」。難怪全國港澳研究會副會長劉兆佳坦言「不排除一部分建制派內心是認同反對派的主張的，甚至對共產黨有牴觸情緒……這幫人不會很勇猛地去跟外部勢力或本地的敵對勢力鬥爭」。

第三，要胸懷「國之大者」，要站在中華民族偉大復興的戰略高度和國家發展全域，推進「一國兩制」實踐。缺乏家國情懷及大局觀，擁抱西方價值及香港本位主義，同樣是部分官員及建制派的毛病。

第四，要精誠團結，要有共同的目標和理想，在愛國愛港的共同旗幟下，緊密團結起來。修例風波已揭示公務員隊伍如一盤散沙，而建制派向來成分複雜，內裏山頭林立，代表着不同的利益和勢力。

不難發現，上述要求與習主席在2017年對港府官員所說的3句話——「一寸丹心唯報國」、「為官避事平生恥」、「上下同欲者勝」，同出一轍。現在這3句話已上升成為治港者的具體要求，反映中央的期望及提醒。港府官員和建制派如何改變及提升自己，免被淘汰？

需要德才兼備的治港者

習主席曾在講話中提到：「有德有才是正品，有德無才是次品，無德無才是廢品，無德有才是毒品。」

愛國乃德之首要，這是毋庸置疑的。面對即時且實在的威脅，當務之急固然是完善相關制度，把「廢品」與「毒品」排除出去。

然而，「德者，才之帥也」，雖說治者要以德為先，但有德無才之人畢竟是次品，只會誤事。

要全面落實「愛國者治港」，既要確保不愛國者不可參與管治，治港的愛國者是否「正品」，能做到良政善治，同樣是關鍵所在。

這樣一來，我們才能理解鄧公為何既提出「愛國者治港」，又強調香港要積極培養「一批合格的人」把香港管好。除了抓緊選舉制度，完善管治人才的培養及升遷制度，確保「關鍵少數」是德才兼備，同樣必不可少。

（作者按：本文只代表個人立場，不代表任何團體意見）

作者是自由撰稿人

[梁韋諾]