觀點
馬嶽

筆陣

筆陣：專制選舉的動物園 ／文：馬嶽

【明報文章】現在看來，今年立法會應該是會有「選舉」的，否則就不用動用到人大來改變香港的選舉制度了。要以全國人民代表大會來主理香港這地方選舉的細節，我之前倒是從來沒有想過的。

上 / 下一篇新聞