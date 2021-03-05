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2021年3月5日星期五
馬嶽
筆陣
筆陣：專制選舉的動物園 ／文：馬嶽
聞風筆動：民主黨多人官司纏身 財赤1200萬賣樓套現 ／文：李先知
周永新：評財政預算案——不改思維 難解民困
梁韋諾：有德有才是正品 有德無才是次品
陳靖涵、葛鴻雲：遊戲驛站沽空事件 扯下對冲基金神秘面具
曾志豪：忠誠廢物的考驗
黃憶雯：「視覺2020」收官 透視中國眼疾政策轉折與未來
筆陣：專制選舉的動物園 ／文：馬嶽
【明報文章】現在看來，今年立法會應該是會有「選舉」的，否則就不用動用到人大來改變香港的選舉制度了。要以全國人民代表大會來主理香港這地方選舉的細節，我之前倒是從來沒有想過的。
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筆陣：專制選舉的動物園 ／文：馬嶽
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