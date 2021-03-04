甘煥騰：政府支持本地新聞平台發展是好開始

由政府介入為媒體「討回公道」固然是好事。一個地方新聞行業的榮枯，不僅是個別從業員的福祉，同時是整體社會是否健康運作的關鍵。沒有健康的新聞界，就沒有健康的社會，這點相信是絕大部分人同意的共識。

政府立法要求社交媒體付費的做法值得歡迎。與此同時，要反思的是這個做法是否足夠，現時澳洲政府的介入，暫時看來是杯水車薪，特別是中小型傳媒機構要和強大的跨國媒體商討收費，其議價能力成疑。同樣，付費建議對遏止於網上廣泛流傳的假新聞，沒有起到太過積極的作用。

在考慮追隨立法要求社交平台付費，迎合保護本地媒體的大趨勢外，香港作為媒體中心，政府可以考慮雙管齊下，支持本地新聞平台的發展。去年，報業公會成立了可能是全球首個報業廣告投放平台「報網通」，這個平台旨在為廣告客戶提供一站式在多個新聞網站投放廣告的渠道，這個渠道的好處是不單方便、價格合理，同時還保證了內容的公信力和質素。

「報網通」成立之後，意念獲得社會廣泛認同，不少大機構開始嘗試透過機制投放廣告，同時作出反饋，以優化平台的效果。「報網通」在成立後，在疫情下舉辦了網上講座，邀請政府、公私營機構和廣告界參與，在過程中亦獲得了包括不同機構、政府部門如新聞處和多個政策局提出的意見和支持，令這個平台有了良好的啟動。

網絡世界的興起，大大提高了人類生活的效率和質素，然而在規管和營運上仍有很多的不足，導致嚴重的副作用。有迹象顯示，現時各國政府已意識到這些流弊的嚴重性，香港作為全球金融、商業、資訊中心，良好的媒體營運環境非常重要，在春天生意盎然的日子裏，我們期望本地的新聞媒體，能夠迎來更和煦的經營環境，煥發出更大更新的發展。

作者是香港報業公會主席

[甘煥騰]