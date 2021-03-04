梁美芬：一國底線守得愈穩 兩制空間愈大

其中一個盛傳方案，是取消立法會功能界別「超級區議會」5個議席和特首選委中117個區議員互選席位。「超區」的面世是當年妥協的產物，為的是讓政制可邁步向前，中央的誠意亦反映在2016年時任人大委員長張德江訪港破天荒接見泛民，都顯示中央對待香港的反對派是剛柔並濟、恩威並重。可惜這種善意並沒有得到正面回應。

2019年之後，反對派更變本加厲，組織「立法會35+」和「特首選委過半」的陽謀，意圖攬炒癱瘓特區，徹底破壞一國兩制。區議會本來只是諮詢架構，為了妥協，2010年之後演變成足以影響政權的組織，令社會以至基層社區都變成政治鬥爭場所，連法團會議也無法倖免。現在看來，區議會必須回復其在《基本法》第97條規定「非政權性的區域組織」的角色，不要令社區終日陷入政治鬥爭之中。

確保愛國有能之士參與管治

另一個要對症下藥的問題是公職人員及各層選舉的參選人是否符合擁護基本法和效忠特區的要求。最近數年，公眾見到，據報有選舉主任因DQ黃之鋒遭死亡恐嚇要入住安全屋，又有獲選舉主任確認「入閘」、當選和履職的議員根本不符合愛國者的準則，更有選舉主任在取消參選人資格時程序出錯，導致選舉結果無效。

2016年宣誓案之後，筆者多次建議政府要修例釐清入閘準則，不應由一個政務官去作出如此重大的決定，惜政府並無回應。筆者建議設立高層級的資格審查委員會，為各層級的選舉，包括特首、立法會、區議會、村代表等把關。委員會成員須具廣泛代表性，以更加客觀和嚴格的標準為這些重要崗位把關，確保參選人真誠擁護一國兩制。

今次轉變不是要將反對派往死裏打，而是要提高管治和議政質素，確保有能力的愛國者加入管治架構。愛國者不局限於現有的建制派，有能力又適合並願意加入愛國者隊伍的人均可考慮。議會將繼續容許和歡迎不同政見不同聲音的人加入，但必須是忠誠的反對派。反對派必須摒棄任何危害和敵視國家的想法，必須好好愛護一國兩制。只要守穩一國底線，香港的政治架構仍然預了不少空間，給予誠心誠意支持國家對香港恢復行使主權、擁護一國兩制的有能之士參政議政。

作者是經民聯副主席、立法會議員

[梁美芬]