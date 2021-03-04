齊嘉治：安心打疫苗兩大條件——可靠數據、可行時間表

如今疫苗專家委員會緊急通過推薦使用科興疫苗，為增強市民對疫苗信心，特首林鄭月娥亦親率各主要官員、行政會議成員，以及立法會議員等接種，此舉的確是為疫苗接種計劃栽種了良好苗頭。不過，坊間仍有不少懷疑聲音，要鼓勵市民大規模接種，必須仰賴可靠的科學數據及切實可行的時間表。

以科學數據說服公眾

以色列的疫苗接種在全球首屈一指，據媒體2月下旬報道，全國約900萬人口中，已有約一半接種了第一劑疫苗，其中更有約290萬人完成兩劑疫苗。他們採用的正是BioNTech及輝瑞共同研發的mRNA疫苗，數據顯示，不論是感染機率、重症機率及死亡率，均在疫苗接種計劃實施後大幅回落逾九成，足見兩間藥廠研發的疫苗的果效。西方傳媒在評論以色列的成功個案時，往往歸納3個因素：國家面積較小、公營醫療系統強效（幾乎遍佈全國的「健康維護組織」(Health Maintenance Organizations)）、及早購買疫苗，以色列獲得足夠分量疫苗也有其條件，就是與藥廠合作，提供接種疫苗數據供進一步研究，說服公眾。政府亦積極以不同途徑、運用科學數據打擊關於疫苗的假資訊，協助國民明辨是非，反映疫苗接種計劃的實施是需要客觀科學數據支持，才可以成事。

與香港一海之隔的澳門，同樣是支持國貨，選取了向國家洽購50萬劑由國藥集團研發的疫苗，此疫苗亦在中國內地、阿聯酋等地大規模使用，按國藥於2020年12月底發表數據，有效率達79.34%，比起科興有效率高出超過20個百分點，就連港區人大代表譚耀宗也特地到深圳接種。既然同為粵港澳大灣區一員，從研究數據分析，為何是取科興而捨國藥呢？加上，同為特區的澳門處事更為有效率，10萬劑疫苗率先於農曆新年前運到澳門，而特首賀一誠亦一早明言，澳門市民是可以選擇接種哪種疫苗，容讓市民自行判斷適用性，如此一來，又能釋除市民對不同疫苗的疑慮，何樂而不為？當然，亦樂見港府為此問題向公眾澄清，並表示市民可以按自己需要選擇接種港府洽購的科興或復必泰等疫苗，真正做到「用家自決」。

確切的接種計劃路線圖

大規模疫苗接種亦需要有確切時間表，且看英國，據2020年11月報道，政府指示衛生部門需要每周安排接種500萬劑次，並於2021年4月初完成所有成年人接種工作；換句話說，英國的醫院、診所及社區醫療設施是以每星期7天運作，每天24小時配合任務。而直至2月中，當地已有超過1500萬人接種疫苗，接種率在世界排名第三；每日新症更銳減八成，從每天6萬多宗高峰跌至近期約1萬宗。

按香港政府現時的時間表，科興100萬劑疫苗已經抵港，且已開始接種，復必泰100萬劑疫苗亦會逐步抵港，疫苗接種中心、普通科門診診所等已投入服務，問題是港府對疫苗接種計劃所訂的目標、時間表。若政府能夠盡快協助高危群組接種、加強社區游說，以及與國家洽談接種疫苗後的便利（例如豁免隔離措施，改為醫學監察等），相信不出數月，百業可望復歸興旺，兩地人民交流亦能逐步恢復。

要把握時間調查「疑似個案」

與此同時，留意到港府購入的兩種疫苗，分別出現本地及外地疑似接種後死亡個案，當中有一位更是剛接種科興疫苗的嚴重糖尿病患者。據伊利沙伯醫院消息，其送院時主要因為支氣管炎，及後病情惡化而身故。雖有專家如梁子超、許樹昌等表示此個案與接種疫苗有關的機率很低，但市民的即時反應已是「退訂」原本科興疫苗接種預約。有見及此，疫苗委員會應該促請科興疫苗生產商提供更多可靠的臨牀數據，並開誠布公，向公眾詳細交代，同時亦必須把握時間，清楚調查此事始末，以免市民因為恐慌而耽誤整體疫苗接種計劃的進程。

仰賴國家支持的同時，港府亦不能舉棋不定，須以科學化的數據，配合確切的接種計劃路線圖，唯有同時符合這兩個條件，才可以讓香港盡快走出疫情陰霾，迎來新天。

作者是時事評論員

[齊嘉治]