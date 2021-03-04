羅庭德：斬草除根合併土地 活用北區閒置官地

資訊不流通 申請困難重重

截至2021年1月，全港共有佔地98公頃的892幅「空置政府用地」（相當於5個維園的面積）可供申請短租，當中北區約有163幅，約13萬平方米，土地幅數是全港第二多，總面積則排名第三。

根據現行政策，非牟利機構或社會企業可向地政總署申請短期租用政府空置土地，過程中需取得決策局支持，才能以象徵式租金租用土地。我曾經向地政部門查詢自2017年曾處理的申請數目，並未能獲得實際數字，只獲「曾處理數宗」的回覆。

事實上，申請短期租用官地的手續十分繁複，而且資訊亦不透明，申請者只可從網上找到相關用地的定位及文字簡述，卻缺乏實地圖片，申請者無法得知土地的現狀，只好花時間實地考察每一幅土地，才可比較土地的優劣，開始撰寫項目建議書。在過程中，申請者更須聘請專業人士回答各個政府部門的技術問題，在取得不同持份者支持後，才可向發展局申請資助作土地平整，作一次過的基本及必需復修工程，名副其實需要「過五關，斬六將」。

若要善用閒置官地，政府必須增加土地資訊的透明度，提供更多土地的現况，好讓申請者在網上已經可以判斷該土地是否適合他們的項目。此外，既然政府政策原意是希望善用土地，制度上應以「協作」取代「考核」的態度處理申請，考慮協助申請者處理工程技術及法規問題，而非只要求申請者提出技術解決方案。

野草叢生 地政應先除根

不少閒置官地因荒廢已久，滿佈雜草，讓大眾失去對土地的想像，甚至成為罪犯藏身之處。歸根究柢，是政府部門對這些土地疏於保養，更互相推卸責任。

過往，上水某私人屋苑曾經發生入屋爆竊案，賊人正是透過屋苑旁邊官地的雜草荒木作掩護，潛入住宅爆竊，及後區議員發現地政部門及康文署在土地保養工作協調不足。

此外，政府部門亦可能因不願意承擔土地保養責任，改為租用私人土地，浪費土地資源及公帑。舉例說，皇后山公屋工程正如火如荼地進行，工程需大量空地存放建築材料，但負責工程部門或因程序繁複及不願意投放資源平整附近的官地，最後改租私人土地擺放建築材料，其實十分諷刺。

要推動善用官地，地區的地政處在保養官地上應扮演更積極的角色。除了在現有官地內加強日常的保養外，地政部門在接管官地後，應立即進行簡單的平整及斬草除根的工程，然後查詢各政府部門會否使用該土地，同時免得官地荒廢像森林般，成為賊人的藏身之地，亦會提高部門或團體使用閒置官地的興趣。

合併具潛力土地群 善用土地重塑社區

研究團隊經實地考察及詳細研究可行性後，考慮五大因素，包括：非位於邊境禁區範圍、地勢較平坦、用地相近公共交通車站、擁有電力等的基本設施配套，及土地上沒有臨時構築物，建議應善用北區13幅空地及3個空置校舍，當中亦有土地位於上水的中心地帶。誠然，北區現有約22幅閒置用地可與毗鄰的地組成土地群，政府應考慮容許非政府機構以劃一方式合併租用這些土地群，減少繁複的手續，增加可租用面積，提高誘因。

香港土地寸金尺土，但閒置官地卻持續荒廢養草。一眾北區區議會同事好不容易才成功爭取撥款研究區內閒置官地，我認為政府應認真考慮研究團隊切實可行的建議，特別是善用位於北區市中心的閒置土地，主動承擔土地平整的工作，靈活安排以日計或以星期計的臨時租約，鼓勵團體舉辦不同文康活動，如手作文化市集，或由年輕人主導的藝術表演活動，重塑社區空間。屆時，我相信區議會同事亦會支持相關項目，為社區增添活力，營造歸屬感。

參考資料：活用北區閒置官地可行性研究（bit.ly/3dUYdtD）

作者是北區區議會主席

[羅庭德]