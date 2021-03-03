馬仲儀：香港，已容不下

政府在2月初提出修例，繞過醫委會，讓海外受訓醫生免考執業試來香港公營醫療機構工作，繼而全面註冊。我本應把握此專欄位置，再向市民解釋現時公共醫療的真正問題、政府此刻修例的居心何在、醫生的資歷如何標誌着本地專業的獨立性……可是在今天的香港，很多事情好像都比這些重要。

「愛國」、「國家安全」這些字眼近日經常在耳邊徘徊，有人討論它的定義，有人討論它用得是否恰當。我覺得這些討論沒有意思，因為它的意義完全由當權者界定，猶如科幻小說中那些魔術法器，形態變幻莫測，一切都是由當權者決定。今時今日「愛國」已經被提升到如宗教信仰，要人心中謹記，每日奉行，社會上更有人達到狂熱程度。

近日新聞報道，訪問了幾位接種了中國科興新冠肺炎滅活疫苗的市民；有人自豪於中國人應該為國家「試驗」疫苗，有人說中國疫苗一定最適合中國人體質。其實注射哪種疫苗一事純粹是個人對風險、效用及時間的衡量，沒有對錯，但以上的理由令人誤以為時光倒退了幾十年，亦不得不佩服愛國陣營鋪天蓋地的宣傳。有人斥責政府兩個疫苗委員會的某些顧問「藍」，我不清楚他們的顏色，只是替他們感到委屈。作為一個醫生，向廣大市民談述自己熟悉的項目，理應一針見血地提供誘導性的信息，現在說話竟然那麼婉轉，他們定必感受到無限壓力。除了各方言論造成的壓力，身為大學教員的多位專家也可能有其他顧慮。看看這一年香港各所大學的情况：建制議員阻撓撥款；左派人士不斷狙擊；政府多年來在各校委會早已安插了不少自己人，現在大學已容不下敢言、不盲從政權的學者，勇於捍衛理想的學生，民主選舉產生的學生會。若說大學和學者是社會上最後能自由地發表言論的地方和人，那麼香港已容不下真實的話。

近日政府開始整頓區議會，推出針對民主派區議員的宣誓和DQ方案；早前「國安法初選大搜捕」，最後在2月28日落案起訴了多位民主派的區議員。曾在初選投票的60多萬市民，其實未必完全支持所謂的「攬炒」，但他們大都認為那些民主派區議員做事認真，改善了社區不少問題，大家只是想支持那些用心為社區做事、不是經常把「成功爭取」掛在嘴邊的區議員。可惜政權告訴我們，那些代表幾街範圍的區議員也要絕對的政治正確，香港已容不下大家期望的「真」區議員。

切忌為了留下而過行屍走肉生活

2020年過去，香港人已失去了遊行、集會等公民權利，雖然難以再有任何行動，但大家仍然努力追求心中的理想公民社會。面對法治和專業自主被侵蝕、社會公義漸失、行政失當頻頻、以言入罪及批鬥成風，大家都被擠壓得透不過氣，好像已容不下讓心中堅持真實信念的空間。有說若繼續在香港生活，便要默不作聲，甚至要卑躬屈膝，但大家切忌為了留下而過着行屍走肉的生活。我們除了要見字飲水，保持身體健康，同路人更要互相扶持，壯大自己的心房，讓信念長存心中。

作者是醫生

[馬仲儀]