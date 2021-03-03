劉銳紹：「鳳梨戰」背後的深層次矛盾

（1）大陸以為，給台灣經濟好處，就可拉近兩岸差距

「鳳梨戰」出現後，大陸官媒馬上重複慣常的論調，指大陸不斷給予台灣各種經濟好處，但台灣一面享受這些惠台措施，還要求增加，但一面又搞兩岸對抗，世界上哪有這種邏輯？這種論調猶如對香港一樣，指內地給香港很多經濟好處，但香港一些人不領情，繼續搞對抗，才導致中央「忍夠了而被迫出手」。

這種思維完全忽視了兩岸的核心矛盾是政治制度差距有天淵之別。台灣今天一人一票直選總統的民主制度，主要不是美國推動的，而是台灣人民自發的主流要求，台灣政治人物才順水推舟。面對這個政治制度的巨大鴻溝，大陸沒有正視，也不去想怎樣進行自身的政治改革藉以收窄差距，而是認為「台灣政客利用民主抗共」。

其實，北京在香港的「一國兩制」實踐，已成為台灣的一大警惕。這才是關鍵所在，而不是「拿了（經濟）好處卻不作（政治上的）善意回應」。

（2）錯誤理解和運用「以藍制綠」

大陸認為要爭取以國民黨為首的藍營，利用他們壓制以民進黨為首的綠營，並且爭取台灣民心。姑勿論藍營有沒有這個能力，但大陸對藍營的意圖已有極大的誤解。例如，馬英九提出「不統（一）、不獨（立）、不（動）武」。在大陸眼中，重點是「不獨」（從謀略角度看，這是對的）；但藍營的重點則是用「不獨」來換取「不武」，暗裏的重點仍是「不統」。可見，大陸對錯了焦點。

再看台灣人民的主流民意，既是「不獨」，但更重要的是「不統」和「不武」。藍營於是在這種主流民意下，同樣從大陸那邊取得很多作為統戰對象的好處（就像香港某些建制派一樣），但實際上不能拉近兩岸的距離。藍營的人也感到無能為力，因為他們心裏知道，兩岸的距離愈走愈遠，綠營既是主因，但大陸那邊也是原因之一。

（3）大陸強調照顧台灣人民福祉，但台灣人卻感到經常被傷害

我贊同和欣賞大陸不斷顯示善意的努力，但只要一次不慎，或因政治問題而沉不住氣，就會抵消長期的良性效果。例如，大陸容許台灣在馬英九年代，以適當的名義成為世界衛生組織的「觀察員」，但蔡英文上台後不久，馬上取消。大陸方面重視政治效果，認為這是對台灣藍綠陣營的不同態度，是應有之義，但這類行動同時激起台灣人的反彈，綠營才順勢打蛇隨棍上。可見，一次惡形惡相，足以政治毁容，更何况接二連三的政治壓力（例如1996年的台海導彈危機）？

再以這次「鳳梨戰」為例，有論者認為大陸此舉可以令台灣農民（綠營的票源之一）對民進黨反感，認為該黨促使兩岸關係惡化，從而傷害了自己的利益。我不知道：大陸是否真的這樣想？果真如此，那就大錯特錯了。因為台灣農民首先感到的，就是來自大陸禁運的傷害，才令他們失去本來已有的好處。他們可能埋怨民進黨，但更埋怨大陸，包括平時的功利化政策，誘使台灣人為了經濟好處而放輕民主。

（4）大陸認為，台灣人不願統一，是因為台灣政治人物和美國的阻撓

這種說法對了一半。從台灣政界（包括藍營）的角度看，統一即意味他們的政治生命死亡；儘管大陸答應台灣可以保留軍隊，或在大陸政壇佔一席位，但這些只會是形同虛設，所以不會真正推動統一。對美國而言，台灣一直是牽制中國的一張牌，更不會輕易放棄。

但大陸忽視了另一半──不願統一是台灣官方、政界和民眾基於不同利益的共同想法。對執政黨來說，可以借助民選機制鞏固自己的權力和認受性而不需臣服於大陸；對在野黨來說，可以通過民選機制進行政黨輪替；對於民眾來說，更可以通過民主機制落實某程度的當家作主。如果三方都按照公認的遊戲規則進行民主競爭，勝者謙恭履責，敗者服輸而等待東山再起，就可以防止類似緬甸的政變和暴力衝突了。

如果忽略上述4點，兩岸局勢只會進一步緊張。大陸一方將會加快失去耐性，繼而增加壓力，等待甚至創造契機，從「以武壓獨」，發展到「以武逼和」及「以武促統」。隨着中共「二十大」（預料是2022年底）逐步接近，兩岸氣氛更值得關注。日前，全國政協發文表示：「法理台獨」成案之日，將是中國大陸全面啟動統一之時。此說把出現「台獨」具體行動之前的空間也盯上了，增加了誤判、惡意解讀和擦槍走火的機會。如果因此而引起民族內戰，這是兩岸人民也反對的。

台灣方面也必須審慎，切勿因為近期台美關係升溫而誤判形勢，急躁行事，緊記「不獨」也是台灣非常明顯的主流民意。無論藍營或綠營，也不能強調「不統」而淡化或漠視「不獨」。政治除了理據之外，還必須考慮政治現實、操作性和臨界點等因素，保護自己之時也不要授之以柄。這也是對人民負責、避免玉石俱焚的政治智慧。兩岸領導人明白這一點，才是人民的最大福祉。

作者是時事評論員

[劉銳紹]