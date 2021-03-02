歐陽五：中美新棋局 香港需「三度」

於筆者看來，「難知如陰，動如雷震」，香港若能提升「三度」，可趨吉避凶。

認知的寬度

2020，被視為人類史的一個「分水嶺」年份。新冠疫情，衝擊世界。迄今感染者累計破億，逾250萬人過世。

隨着全球抗疫的深入、疫苗的加速推廣，已現轉機，令人隱約看到「黑暗隧道盡頭的亮光」。

疫情之殤，及其背景下的種種，包括中美關係、香港情勢，皆是「世界百年未有之大變局」的組成部分，偶然當中有必然。

2021，隨着拜登入主白宮，美中元首相約通電話，兩國關係出現止跌轉圜的窗口期。「春暖花開」不易，但雙方皆有改善意願，有望撥亂反正，下出有競有合的新棋局。

還應看到，疫情下「中國之治」與「美國之亂」形成鮮明對比，有國際人士和專家用「2020年代中美實力將前所未有的接近」形容。

對於以上，當以大視野觀之，進而理性看待世情、國情、港情。有智庫學者深刻指出，「美國回來了」，但世界變了；香港是中國的之一，中國是香港的唯一。

改革的力度

在中美之間，港人應明晰自己的身分、香港的角色。做促進中美關係的建設者，而不是相反。本港一些團體和個人，以人權、自由、民主為名倚美，甚至求美制華，徒害港，不足取。

毋庸置疑，本港現仍面臨疫情、經濟、就業等多重壓力和挑戰。當務之急，是堅定變革方向，加大改革力度，兼顧眼下與長遠、安全與發展、效率與公平，破思維定式，解深層問題，重塑自身優勢。

近來，圍繞全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍的涉港講話，關於「愛國者治港」標準和完善香港選舉制度的討論甚多。筆者認為，茲事體大，有脈可循，水到渠成，勢在必行。香港選制改革，是整體改革的一環，非為「內卷化」「清一色」，而是為了回歸《憲法》和《基本法》的初衷，為「一國兩制」可長可久，為香港遠離「政治攬炒」再出發。

社會的高度

法國著名作家巴爾札克曾言：「苦難對於天才是一塊墊腳石，對能幹的人是一筆財富，對弱者是一個萬丈深淵」；「社會是一個泥坑，我們得站在高地上」。

艱困年代，面對外部接續而來的挑戰和本港由亂向治的關鍵路口，港人當自強，努力「站在高地上」，先求自渡，然後渡人。

從歷史上看，香港從南海小漁村變身國際大都會，歷經風險無數而能化解，「秘訣」之一是港人的團結打拼和社會和諧，形塑了獅子山下「拋棄區分求共對，放開彼此心中矛盾，理想一起去追」的「香港精神」，而未發生大的族群衝突。

歲月不居，冬去春來。融入大灣區，放眼「十四五」，超越政治光譜、意識形態，增強歸屬感、包容性，繼續修復修例風波帶來的社會撕裂，是愛國愛香港的應有之舉，任重道遠。

作者是時事評論員

[歐陽五]