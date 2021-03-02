林振邦：「進一步，退兩步」 香港中醫發展急需改革——從亞博中醫服務業界意見調查說起

業界核心意見

（1）支持政策發展，但認為仍欠缺自主

業界對於在亞博設施為COVID-19患者提供中醫治療，反應十分正面（89.9%），同業更表示希望服務可擴展到住院部（84.9%），並普遍認為社區中醫師參與度不足（83.5%）。這些結果，說明業界希望在新冠戰場服務市民，然而香港中醫整體仍在公共衛生系統外，需要繼續拓展。

另一方面，受訪者僅有三分之一人認為亞博的臨牀方案設計小組成員足夠（35%），多數人認為小組應再加入「中醫經典專家」（即中醫理論核心及外感疫病專業）和「內地有相關經驗的專家」才更為全面。反映現有中醫機構的真正中醫學術人員參與的比例不足，甚至連臨牀指導亦缺乏專業自主。

（2）治療方案過度簡化

醫管局方案為把新冠病人分作3類（刊文之際分為4類），每類配以一中藥方顆粒劑處理。然而回收問卷中，普遍中醫師認為不限證型數量方可突顯中醫個體化治療的優勢（78.8%）；絕大部分中醫師不認同只有2至3個證型的方案（84.8%）；如增至4至5個證型，表示不同意的中醫師亦超過一半（60.9%）。如〈真中醫嗎？〉一文所言，中醫需個體化治療貼近每一病者的實時病理變化，方可達最佳效果。同時國家中醫藥管理局明言清肺排毒湯應選用飲片湯藥（註），否則療效大打折扣。理解兼顧配發方便，但診療與藥劑方案確實讓人遺憾。

如何「進一步，退兩步」？

（1）香港中醫體制遠離業界意見、國家政策和循證醫學

經一年時間準備，亞博的臨牀方案和諮詢工作均讓人遺憾，可見只是冰山一角，充分說明中醫整體發展在「中醫臨牀」、「中醫學術」和「專業自主」均不符業界意見。同時，國家政策亦強調中醫學術的地位和自主的重要性，遺憾香港中醫教研機構及醫管局均未有回應。至於就特區政府強調的「循證醫學」，實際包含「臨牀證據（實驗及臨牀研究）」、「中醫體系」及「患者期望」3種元素，往往僅重視「實驗及臨牀研究」，違反當代真正「循證醫學」原則。不但沒有提高中醫，反而扭曲中醫的醫教研，臨牀方案欠缺辨證，教學欠缺高級人員（即至少具備全職中醫研究生及從事中醫研究的人員），研究亦往往僅為扭曲中醫的方案，而欠缺中醫界的參考意義。

（2）研究發表作主導，有違病人利益

亞博方案中的「分型」方法學，可理解為方便配發處理及發表研究，在香港中醫機構中十分盛行。實際從「循證醫學」角度，這種「簡單分型」方法已落後於國際20年，早已證明不符中醫方法學，其成果意義有限，培養的人才亦與高水平中醫方向不一。這也與醫管局「以病人為先」的出發點頗有相違，臨牀風險亦不跌反增。故此業界對中醫院籌備亦頗有保留，到底會是中醫臨牀醫院，還是以三數成方限制醫師的大型實驗場？

（3）主體性淪喪——中醫高級人員由外行知識定義？

中醫界流行一種黑色幽默：「高級／專科西醫（沒誤字，是西醫），是指西醫本科畢業後，就讀中醫課程，然後從事《黃帝內經》研究的人員，並由中醫藥主宰的機構頒授嗎？」這個諷刺沒責備西醫的意思，而是指在「循證醫學」被扭曲下，反諷香港制度的「中醫人才」，絕大部分僅按「實驗研究」的方法來評價及定義，但真正熟悉中醫理論體系及臨牀，則不能獲得評核。這也是香港中醫機構難言面對業界，愈發展分歧愈大的原因。

中醫人員應分開評核 分業而立

香港中醫發展20年後，機構中真正中醫高級人員的數目及資歷不進反退。反而「實驗人員」、「臨牀證據研究人員」卻不斷增多，形成特殊階級。讓香港中醫整體與「循證醫學」愈走愈遠，犧牲業界之餘，更犧牲病人權益，整體呈現的「進一步，退兩步」不得不令業界憂慮。

實際上，國內已把「實驗室研究」、「臨牀研究」、「中醫經典及臨牀」3種方向的人員分開評核，分業而立，真正符合「循證醫學」的發展，讓醫教研各自重回正軌。吾等建議，香港中醫架構急需真正分清3種人員，讓高級中醫人員回歸體制。首先，醫管局中醫部須重新檢討其架構組成，讓學術持份均衡，讓中醫學術人員加入，並確立公開諮詢的機制，避免兼職中醫或改行人員領導全職中醫。其次，教研機構推介往行政體系的人員，亦需要仔細定義其履歷及角色，避免發表偏差（publication bias）影響業界臨牀及發展。第三，中醫專業發展，需要確保以中醫學士後學術主導，例如經典研究及中醫臨牀，循證醫學研究及實驗室研究應定位為輔助內容，再分業認證。最終應該達到，在中醫專業的各級架構及培訓內容，均以真正全職和高級中醫為主，如此才可體現優質協作，專業化地開拓真正中醫人才培訓和服務。

註：國家中醫藥管理局關於進一步規範「清肺排毒湯」使用及生產的公告：應使用傳統中藥飲片調配，水煎煮使用，生石膏須先煎，共煎共煮程序必不可少。不得使用單味中藥配方顆粒調配使用，以免降低療效，貽誤救治（bit.ly/3rfvp37）

作者是中醫學博士、香港中醫流行疫病應變小組成員

[林振邦]