阮穎嫻：消費券限制多多淪劣幣

消費券的替代效應

派消費券和派錢一樣,當然可以增加消費。但問題是增加得多還是少,值唔值?經濟學中有所謂「消費平整(consumption smoothing)」的概念。簡單來說,就是如果從天上掉下一張1000蚊紙,你不會立即花光,而是將這筆突然增加的財富,大部分儲起來,日後慢慢花。同理,政府派5000元,大部分財富會被儲起來。儲多少因人而異,朝不保夕的升斗市民會花多點,有錢的人會儲多點。

有讀者可能認為,消費券的最大優點,是它有時間限制,逾時作廢,所以不能儲起來,市民會在限期內用盡消費券購物,不用白不用。相反,現金可以儲起來不用。但這想法並不全面,忽略了「替代」考慮。

譬如,消費者計劃在某月消費3000元。得到1000元的消費券後,那人只會用2000元現金,加上1000元的消費券購物,即是把1000元的現金消費替代成消費券,沒有增加消費。另外,有說消費券將會限制不能用於海外購物,這些限制的作用也不大。只要把本地消費用消費券交易,把省下來的錢用於海外購物,同樣不會改變計劃消費。

消費券促進的額外消費有限

因應疫情,最近澳門、台灣、新加坡等地有派消費券。在此之前,日本在1999年派過消費券,台灣在2009年金融海嘯後也有派過,有經濟學者詳細分析這兩次派消費券的效果。

研究發現,日本1999年派消費券,並沒有增加非耐用品和服務的消費,但日本人買多了半耐用品(如衫褲鞋襪等),派100元的消費券會增加消費約10至20元,而且對推動窮人消費的作用比較大。

而台灣2009年派消費券比較有趣,不少商戶因應政府派消費券,推出額外優惠,來吸引顧客幫襯,因此有人願意用高於市值來買消費券,以享受這些優惠。但總括而言,大部分民眾使用消費券購物,買的是早已計劃了的商品,即使沒有消費券,他們還是會買相同的商品。政府派100元消費券,平均增加消費24元,但有部分是因為商戶的優惠,把這些優惠撇除後,增加的消費只有16元。

政府對消費券成效估計樂觀

根據上述結果,可大約估算今次香港派消費券的效果。這次派消費券惠及約720萬人,每人5000元,總共派360億元。假設每人增加消費額為消費券總額的16%,那麼派消費券直接使消費增加約60億元。當然,商店店東賺錢多了,也會增加消費,餘此類推。假設這些間接消費刺激加起來也是60億元,估計消費券的成效約120億元,約為GDP的0.4%。

陳茂波表示,派消費券對經濟的提振作用有0.7%,即約190億元,比以上估計稍為樂觀。

另外,假設政府把這筆錢(360億元)直接花掉,根據學術文獻,政府使1元GDP,大約增加0.5至1元的乘數效應,對經濟的提振作用有180億至360億元,會比派錢或派消費券多,主要原因是派錢或消費券給市民,市民會把一大部分儲起(如派限時消費券,市民會用掉消費券,儲起現金)。但政府不知市民的偏好,未必能把錢用得其所,還錢於民,雖然GDP提振較少,但市民會較開心。

消費券是「劣幣」

消費券的用途相當於貨幣,但它比貨幣有更多限制。政府想利用這些限制(如有限期、不能買某些商品和服務等)來提振經濟,但上面已說明為何這是徒勞無功的。因此派消費券相比派錢,並沒有優點,只有缺點。

用一句英文諺語,派消費券其實是「reinvent the wheel」(重新發明車輪)。好好的錢不用,偏要創造一種新的貨幣,而且諸多限制,其中要處理的法律和行政問題多不勝數。

例如:是否能拒收消費券?商戶怎樣兌現?老人家不會用或沒有智能手機怎麼辦?很多商戶未必有電子支付裝置,因為這些公司本身要抽成,這個做法首先對電子支付公司有利,然後安裝電子支付機的商戶通常是比較大型及連鎖的。以電子支付發消費券,就是將本來對小店的消費力撥向這些大商舖。而且,本身某些店舖可能價格較低,但由於不能用電子消費券,所以市民就會向願意收取電子消費券的商舖,購買同一樣貨品,但價錢較高,這樣也不見得很有效率。

解決這些問題,訂立法律框架,然後聯繫電子支付供應商、招標等,費時失事,不僅增加行政費,也令消費券到市民手上之日遙遙無期。

消費券是「劣幣」,現金是「良幣」,劣幣驅逐良幣,所以大家會盡量把劣幣花掉,把良幣儲起,這是顯然的道理。

分期付款好管閒事

最後講講政府計劃分5個月每月1000元發放消費券,這也是下策。其用意何在,我真想不出來。上面提到日本和台灣的消費券都是一次過發放,然後給半年至約9個月時間使用。設定一個月限期,嘗試限制市民要盡快用掉消費券,除了令消費券限制更大,沒有其他作用,因為市民懂得替代原則。

觀乎市民觀感,這招分期付款令市民有點不滿。這也可以看到本屆政府思維,喜歡控制市民一舉一動,限時限刻。我與朋友說笑,如果推而廣之,不妨考慮每日早上7時派30蚊消費券,4小時後作廢,一定要到指定食肆買早餐,但不適用於煙肉腸仔即食麵,以保障市民健康,豈不是更體現政府的關懷備至?

參考資料:

.Chang-Tai Hsieh, Satoshi Shimizutani and Masahiro Hori (2010) ''Did Japan's shopping coupon program increase spending?'' Journal of Public Economics. 94: 523-529.

.Kamhon Kan, Shin-Kun Peng and Ping Wang (2017) ''Understanding Consumption Behavior: Evidence from Consumers' Reaction to Shopping Vouchers'' American Economic Journal: Economic Policy. 9(1): 137-153.

作者是港大經管學院講師

■稿例

1.論壇版為公開園地,歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com,傳真:2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限,保留文章刪節權,惟以力求保持文章主要論點及立場為原則;如不欲文章被刪節,請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法(可用筆名發表),請勿一稿兩投;若不適用,恕不另行通知,除附回郵資者外,本報將不予退稿。

4. 投稿者注意:當文章被刊登後,本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權,本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體(包括電子媒體,如互聯網站等)。此外,本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

[阮穎嫻]