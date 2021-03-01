陳復新、黃壽康：預算案「減糖」可理解 狀况緩和後應增惠民措施

創就業、推動各行業復蘇

為了保就業，支援各行業應對在疫情下的打擊，司長在是次預算案中提出多項措施，當中包括創造短期就業職位，如撥款66億元，創造約3萬個不超過12個月的有時限職位。司長亦提出向18歲或以上香港永久居民及新來港人士發放5000元電子消費券，以刺激及帶動本地消費，推動零售及餐飲消費行業。除此之外，政府會向「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」注資15億元，提高資助，以便企業開拓新市場、把握經濟機遇和提升競爭力。司長亦預留超過7億元以重振本地旅遊業、改善本港綠色旅遊資源、推動實施「航空旅遊氣泡」等。以上一系列措施可令各行業在疫情緩和中，更迅速復元，為本港2021年下半年經濟復蘇提供更大的動力。

惠民措施減少 以便應對不明朗因素

其他紓困措施包括寬減2020/21課稅年度100%的利得稅、薪俸稅和個人入息課稅（上限為1萬元），寬減2021/22年度住宅物業四季差餉（首兩季每戶每季上限為1500元，其後兩季每戶每季上限則為1000元）及非住宅物業差餉（首兩季每戶每季上限為5000元，其後兩季每戶每季上限則為2000元），發放額外半個月的綜援和多項津貼，寬免2021/22年度企業的商業登記費等。鑑於香港在過去一年處於極具挑戰及特殊環境下，比較過往年度惠民措施，是次預算案紓困及稅務優惠措施相對地減少了，以便政府應對未來不明朗的因素。

本次預算案在稅務優惠措施方面着墨較少，僅重新提及在本港營運的私募基金所分發的附帶權益的稅務寬減，及為合資格保險業務提供利得稅率減半優惠。筆者希望政府能夠向利用香港作為投資管理平台的家族辦公室提供稅務優惠，盡快完成相關的諮詢工作。

加印花稅增收入 應監察對股市影響

相反地，由於預計未來數年香港仍處於財赤，司長因此宣布上調股票印花稅，由現時買賣雙方各承擔交易金額的0.1%提高至0.13%，為政府提供新的收入來源。在「北水南下」、更多中概股來港上市的情况下，香港股票市場交投量可保持良好勢頭，因此是次上調應可為政府帶來額外收入。但是，政府應定期監察此措施對股票市場的影響，適時相應調整。

此外，政府在是次預算案多次強調數碼經濟及推動本地的創科發展，如推動港深創新及科技園的發展計劃。筆者建議政府應針對數碼化業務的發展，研究各行業線上業務的利潤來源地判斷標準是否需要結合經濟形式的變化而更新，為本港數碼化經濟發展適時提供清晰的稅收指引，以協助企業適當管理稅務風險及成本。預算案亦提及侵蝕稅基及轉移利潤的國際稅務議題。筆者認為政府應考慮方案對香港的預期影響，及早制定相應政策，維持香港的競爭力及稅務優勢。

總括而言，因應現時經濟環境及政府財赤狀况，財政預算案的惠民措施減少了是可理解的，但筆者仍希望當狀况緩和及財政回復盈餘之時，政府應推出更多惠民措施，回饋市民及企業。

最後，祝願各位讀者身體健康。

作者陳復新是德勤中國稅務總監，黃壽康是德勤中國高級稅務經理

[陳復新、黃壽康]