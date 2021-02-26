蘇潔瑩：小心新型胸肺殺手——電子煙及加熱煙

成分對身體構成健康風險

電子煙溶液所釋出的氣體含有多種化學成分，如有毒性的甘油、丙二醇（眼部和呼吸道刺激物）、甲醛（第1類致癌物）、乙醛（第2B類致癌物）等，危害健康。電子煙中的添加劑與溶劑發生化學反應，產生的有毒物質，引致炎症反應。吸入電子煙中的添味劑更可致閉塞性支氣管炎，俗稱「爆谷肺」。加熱煙的煙草除含有尼古丁外，還會釋出焦油及揮發性有機化合物等致癌物質。加熱煙的尼古丁和焦油含量與在本港出售的一些傳統捲煙相若。尼古丁會令人上癮及使血管收窄，而導致高血壓、中風及心臟病等問題，對身體構成一定的健康風險；焦油則會致癌和刺激呼吸道，而揮發性有機化合物、一氧化碳及致癌物多環芳香烴（PAHs）、多溴聯苯醚（PBDEs）及多種重金屬等，可引致咳嗽，並造成呼吸系統不適，嚴重者更可引致癌症及死亡。吸煙，無論是吸食傳統煙草或是新型電子煙及加熱煙，也可導致慢阻肺病。

損家人健康 無味易令人掉以輕心

香港吸煙與健康委員會的控煙政策調查更發現，疫情期間，只使用加熱煙人士增加在家吸煙的比率較吸傳統煙者為高。電子煙及加熱煙沒有難聞的氣味，但無味並不等於無害，電子煙及加熱煙釋出的二、三手煙同樣含有害物，無味反而令人容易掉以輕心，令家人不自覺地長時間暴露在二、三手煙的危害中。外國報告指出，各種煙草製品都含有害物質，對青少年和胎兒造成威脅，還會增加非吸煙者和旁觀者對這些有害物質的接觸。煙霧中的微粒，能造成兒童認知能力出現缺陷，暴露在這樣的環境中時間愈長，孩子的閱讀能力便愈差。有「三手煙」調查顯示，同吸煙者長期共同生活的人，患肺癌的概率會提高25%。三手煙亦會引起嬰幼兒的呼吸系統問題，增加嬰幼兒哮喘機會，令他們體質下降，增加中耳炎風險等。

另類煙是否幫助戒煙的減害產品？

世界衛生組織曾指出，並沒有足夠證據支持電子煙及加熱煙能有效幫助戒煙，電子煙及加熱煙不是認可的戒煙工具！外國研究均指出，電子煙及加熱煙並無助戒煙，相反，還會減低戒煙意欲，延續吸煙人士對煙草上癮，更會成為年輕人吸煙的入門途徑，他們日後吸煙的比例也會偏高。資料亦顯示，多數電子煙及加熱煙使用者同時吸食傳統煙；而且在日常不能吸煙的場合上使用電子煙及加熱煙，變相增加他們的吸煙量和頻率。

總結而言，不論以何種方式使用煙草，都對身體有害。現時有關加熱非燃燒煙草製品的研究不多，但任何煙草產品對身體健康的長期影響不容忽視，切莫隨便嘗試。

作者是呼吸系統科醫生

[蘇潔瑩]