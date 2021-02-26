曾志豪：變革在文字細節中

譬如香港電台，來到大結局。《檢討報告》洋洋灑灑，某一句段落章節，已經說明重點。

報告第1.9段寫：「良好的機構管治的意思是港台的持份者（包括商經局、顧問委員會、通訊局、市民大眾、港台員工及其業務伙伴）可以信賴該廣播機構，以具誠信、透明度及問責的方式專業地履行其公共目的及使命。」政府界定香港電台的「持份者」，按順序排列，第一是「商經局」，第二居然就是「顧問委員會」！第三是「通訊局」，第四是「市民大眾」，而作為香港電台的員工對香港電台而言，只是排在尾二的「持份者」，和「其業務伙伴」同級！

港台持份者：政府重要 市民三甲不入

這個排序已經說明了，誰有分量可以決定這個機構是有良好管治。政府（商經局）、顧委會、通訊局才是排頭三位的重要角色，市民無論多麼欣賞肯定香港電台的工作，也只是三甲不入的「持份者」，難怪政府檢討時，大條道理把市民對節目的讚賞剔除不計算。更別提香港電台員工的意見。想起特首在反修例運動的名言：「no stake in the society」。

另一個關乎香港整體政治發展的關鍵，便是「愛國者治港」。國務院港澳辦主任夏寶龍特別提到，鄧小平早就提出相關說法，「港人治港有個界線和標準，就是必須由以愛國者為主體的港人治理香港」。

注意，鄧公當年有說「愛國者為主體」，主體就是主要的意思，但不代表要全部，否則便會叫「愛國者全體」。即是說，當年鄧公的港人治港，容許有小部分「不是愛國者」進入管治範圍，但今天卻不再提「主體」兩個字，悄悄改變了那種「寬鬆接納」的政治氣氛。

鄧小平也說過，「愛國者的標準是，尊重自己民族，誠心誠意擁護祖國恢復行使對香港的主權，不損害香港的繁榮和穩定」。尊重民族、擁護祖國，但沒有提到「黨」。今天夏寶龍卻提到共產黨就是一國兩制的創立者，只差未直接講一句「要愛黨」。所以說，文字見證了巨大政治轉變。

作者是傳媒工作者

[曾志豪]