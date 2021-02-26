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2021年2月26日星期五
葉蔭聰
筆陣
筆陣：建制派的威權民粹主義 ／文：葉蔭聰
聞風筆動：消費券捱批不至反枱 政府執行上或可微調 ／文：李先知
高本恩：後疫苗時代香港抗疫模式的3個選項
葉健民：愛國者治港：另一種政治攬炒
黃以恆：香港群組之間貧富懸殊的新趨勢
林樂：破繭而出：談新通識科的可能與不可能
曾志豪：變革在文字細節中
蘇潔瑩：小心新型胸肺殺手——電子煙及加熱煙
筆陣：建制派的威權民粹主義 ／文：葉蔭聰
【明報文章】農曆新年期間，雖然有社交限聚的限制與提醒，但仍然少不免有些親友聚會。我的親戚中，也有不少屬「藍」的，雖然跟我政治立場不同，但我卻很樂意去當個聽眾，了解一下他們的想法，「收點風」。
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筆陣：建制派的威權民粹主義 ／文：葉蔭聰
聞風筆動：消費券捱批不至反枱 政府執行上或可微調 ／文：李先知
高本恩：後疫苗時代香港抗疫模式的3個選項
葉健民：愛國者治港：另一種政治攬炒
黃以恆：香港群組之間貧富懸殊的新趨勢
林樂：破繭而出：談新通識科的可能與不可能
曾志豪：變革在文字細節中
蘇潔瑩：小心新型胸肺殺手——電子煙及加熱煙
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