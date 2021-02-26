觀點
葉蔭聰

筆陣

筆陣：建制派的威權民粹主義 ／文：葉蔭聰

【明報文章】農曆新年期間，雖然有社交限聚的限制與提醒，但仍然少不免有些親友聚會。我的親戚中，也有不少屬「藍」的，雖然跟我政治立場不同，但我卻很樂意去當個聽眾，了解一下他們的想法，「收點風」。

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