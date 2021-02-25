陳帆川：香港電台算是黃絲傳媒嗎？

政府公布的檢討報告力數港台不是，藍營推波助瀾，在網絡瘋狂狙擊幾位知名港台人。守護港台成了一場黃、藍之爭，好像港台的命運跟黃營綑綁在一起，其實矮化了港台客觀中立的地位。

「反送中」後，大家天天為全世界的新聞機構分類，總之同情香港人的就是黃，質疑運動或認為不應跟中國抗衡的就是藍；至於藍營則相反，支持政府的媒體就是自己人，其他全部都是黃色的。我們在網上看過有人質問為何BBC這麼藍，要質疑香港示威者的暴力行為；也看過有人炮轟為何港台這麼黃，要質問何君堯。

咬定個別媒體黃或藍 以偏概全

但媒體其實只提供內容給讀者，沒有必要跟讀者站在同一陣線，BBC與港台這類公營廣播機構更加嚴謹，做調查報道要尋根問底，讓人發表意見時也必然邀請正反兩方。我們常常咬定個別大媒體很黃或很藍，其實只是將其冰山一角的報道放大，以偏概全。如果我們肯花時間，將它當日出產的所有內容一字不漏地讀完，對該媒體的印象可能截然不同，只是沒有人會這樣做。

你可以說香港電台的《頭條新聞》很黃，因為它本身就是一個評論節目。但你不能說港台有一個黃節目，因此它就是一個黃絲台，因為它還有數之不盡的中國故事節目、一帶一路節目和大灣區節目，全部極之適合藍絲胃口，只是大家裝作看不見。

或許不是官台黃了 而是其他台藍了

很多人又會覺得，港台記者常常找政府麻煩，又質問人家世衛官員、又調查元朗事件、又指出當局派罐頭沒拉環，所以跟黃絲同一陣線。這也是誤解，因為記者並無提出政治主張，只是報道事實和向當權者提出質問。要是一家媒體連這兩點也做不到，那還算不算是媒體？又跟政府新聞處有何分別？

當然，今時今日確實有愈來愈多媒體連以上兩點都做不到，因此履行媒體職責的港台才看上去特別大膽特別黃。但或許不是這個官台黃了，而是其他台藍了。

作者是新聞工作者、文化評論人

[陳帆川]