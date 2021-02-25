王慧麟：是需要節流的時候

當然，大家可以說，直銷菜檔5元一斤菜，冰鮮雞才40元，豬肉可以買急凍的，為何要買鮮豬肉？但是，當新鮮食物的價錢「爆升」的時候，反映了一個極為兩極的現象：疫症下，有錢人仍然負擔得起不斷漲價的新鮮食品，而基層想食一隻雞也要左計右算。疫症下，有錢人去抽IPO（首次公開募股），豪擲一千幾百萬，臉不改容，抽中了更是橫財就手，買一隻活雞，才200多元而已，菜心一斤才20多元，濕濕碎矣。但其他人呢？

因此，這個預算案，面對巨大的疫症經濟風暴，面對巨大的基層生活壓力，顯得軟弱無力。全球面對疫症帶來的經濟危機，各國都增加流動性（即是所謂「放水」），讓經濟體系內充斥着大量的現金，以刺激經濟。10多年前，這一招有效令經濟吊鹽水，讓經濟可以慢慢地走出谷底。但10多年後的今日，全球好多城市因為疫情而封關封舖，原本是繁華的消費區，紛紛成為死城。金融體系充斥大量現金，但賺到錢的人卻沒有地方去飲飲食食消費購物，於是他們就在家繼續在金股匯市場錢滾錢，但一般老百姓就因為消費市場死寂而失業，出現了金融暢旺員工出花紅，市面疲弱死寂人民失業無飯開的現象。

預算案對基層支援完全不到位

說到這裏，大家就會理解，現時所有政府最急切處理的是「工作」（job），即是要處理解決基層人士的燃眉之急，金融市場以外，有一大班水深水熱、工作朝不保夕的市民。一個比較合乎民情的政策思考，是讓在疫症經濟下得益的部分人，交多一點稅，以增加政府收入，然後政府利用這些新增的收入，協助基層市民紓困。而且，由於疫情難以估計，政府在支援基層以至中產方面，不單需要更迅猛的力度，而且要在有需要時加碼，協助渡過難關，而不是小恩小惠，有好過無，令有錢的繼續大魚大肉，窮人找一份工難過登天。而政府在公共開支方面，就需要有較大的調整，要更大幅度地撙節開支，以部分慳下的開支開設短期職位，增加就業機會。

然而，預算案對基層的支援，例如出半糧，完全不到位，這裏不少議員及基層團體方面已經說到口臭。而且，因為相信有部分政府高層不願意搞失業金，於是就想出什麼失業貸款8萬元，但政府官員有沒有想過，如果一個市民借了8萬元也還不了，影響的不止是刑責及民事責任，而且更影響其信貸紀錄，將來如何借錢以及申請信用卡呢？加上，這個政策會否更有機會吸引犯罪分子，收集一大堆人士的身分證，向銀行借錢然後「走佬」呢？為了防止這些勾當，銀行及金融機構又要用多少行政措施及時間去杜絕這些行為呢？另一方面，政府對於增加收入方面，措施相當奇怪。例如增加車輛牌費方面，香港應該是世界上最多豪華七人車的地區之一，這些車動輒80萬元起跳，既然要加牌費，為何不針對這些豪華車，增加更多的牌費呢？

經常開支只減1%？

但筆者更關注的是，既然政府說到，經常開支之增長是導致財赤的其中一個因素，那麼我們就要問一下財爺，有沒有更具體的措施、更有說服力的目標，以撙節政府開支呢？預算案提到，目標是在2022/23年度把經常開支撥款減少1%，預計可節省約39億元。不是吧，才百分之一？這簡直在開玩笑。政府究竟有沒有能力再減一些？即使政府說，下年公共開支壓縮1%已經是十分不容易，但市民的觀感，是政府已經非常有效率，個個都努力工作，抑或是架構臃腫，還可以進一步撙節開支呢？而且，政府只壓縮下一個財政年度的開支，那麼2023/24年度呢？難道又不用減嗎？政府不帶頭勒緊肚皮提高效率，而基層市民就要面對失業威脅，公道嗎？

作者是時事評論員

[王慧麟]