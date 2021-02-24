陳景祥：儲備足以應付財赤 公共開支方為隱憂

回歸後財爺角色不斷「淡化」

回歸以來，行政機關以特首為「核心」，重大政策皆出自行政長官，財政司長職責主要是為特首的施政提供財政支持，其他可發揮的空間已不多。港英年代的財爺還有機會提出一些理財哲學、公共財政策略等跟公眾討論，但回歸之後財爺角色不斷「淡化」，儼然如政府的掌櫃，預算案內充斥的都只是一堆加加減減的數字，讀來相當乏味。

曾蔭權是第一任特區財政司長，他任內主要應付九七金融風暴、力拼國際大鱷、重整風暴之後的金融市場。

第二任梁錦松面對的是政府財赤、儲備不斷下降，當時不少評論都認為香港已陷入「結構性赤字」，財政儲備很快就會花光；梁錦松任內主要工作就是大力撙節政府開支，包括公務員減薪。

第三任唐英年在上任時香港經濟正逐步復蘇，「結構性財赤」的威脅已告解除，他建議開徵消費稅、擴闊稅基，令政府收入更穩定，但建議最後無法落實，然而他任內取消遺產稅，減紅酒稅，而曾俊華接任後不久取消了紅酒稅，卻促成了本地資產管理業務興旺，以及打造了香港成為紅酒貿易中心，算是做出了一些成績。

第四任財爺曾俊華在任近10年，經常被批評為不作為、沒有建樹，但他任內房地產蓬勃興旺，令政府庫房積累了龐大盈餘。曾俊華在2017年角逐特首，當時不少人痛斥他在任時毫無建樹，只是一個守財奴！誰不知過去兩年本地經濟停滯不前，去年更受新冠疫情重創，如果不是過去10年積聚了巨額財儲，政府怎能應付幾輪紓困計劃兼向全民派錢，庫房卻仍「剩下」約8000億元？試問世界上有多少個國家／地方可以如此？

第五任陳茂波承接的，是一個財政狀况非常穩健的庫房——財多好辦事，他不需要為「財政是否穩健」的問題操心，內地又積極支持香港繼續成為金融中心、航運中心、科創中心；條件已經具備，香港理應可以來一次「再出發」，探索一條新的發展路徑。

林鄭特首在2017年曾經表示，對過去香港一段時間經濟只錄得低增長「不甘心」。本屆政府上任之初，2018年的GDP錄得約3%增長，到2019年已錄得負數（GDP增長-1.2%）。九七回歸之後香港出現過兩次負增長，一次是1998年亞洲金融風暴之後（增長-5.9%），另一次是雷曼危機觸發金融海嘯之後的2009年（增長-2.5%），兩次負增長皆因金融風暴來襲造成，但都只是維持一年，翌年即告恢復。現在2019年錄得負增長之後，2020年亦如是（GDP下跌幅度，有預計達6%至7%）。連續兩年出現負增長，這是回歸以來未發生過的。

財富理應用作解港人燃眉之急

以香港的財政實力，足以應付連續兩年的負增長。目前除了財政儲備尚有8000億元，外匯儲備則有4916億美元（至去年12月底止）。外匯儲備主要用作支持港元，現在的外匯儲備資產相當於香港流通貨幣的7倍，即使略為調低倍數，港元仍相當穩健，但可釋出的儲備金額十分可觀。據《外匯基金條例》第8條，若能符合某些條件，財政司長可以把外匯基金轉撥入政府一般收入內（用作穩定金融體系、保持香港作為國際金融中心等）。

香港財力充裕，是過去幾十年經濟繁榮的成果，好景時積累的財富，遇上當前香港「百年未遇」的困境，理應用作解香港人燃眉之急；目前最需協助的，就是一批失業人士。失業率急升，加上政府保就業計劃在去年11月底結束，撐不下去的企業將陸續結業，失業問題短期內難望改善。政府坐擁8000億元財政儲備，對提供短期失業援助為何仍猶豫不決？工會和政黨都不斷建議設失業援助，惟政府一而再地公開否決，實在令人不解。

長久以來，保就業就能保社會穩定，低失業率、大部分勞工階層「有工開」，是香港過去經歷了多次政治震盪，但社會仍然可保持穩定的主因。現在香港的社會怨氣仍未過去，當前的平靜只是因限聚令及其他抗疫措施，令群眾聚集難以成事。失業率高企是社會隱患，隨時會觸發危機，特區政府官員卻一直漠視問題的嚴重性，令市民覺得政府不恤民困，對失業的勞工階層「見死不救」！

上流機會減 很多人要更多保障

香港政局去年出現大變，中央加速落實「全面管治權」，《港區國安法》通過之後，香港受到美國制裁，國際環境相當不利。香港一直以來賴以維持經濟增長的強項，是一邊背靠祖國、一邊接通世界，左右逢源，即使經濟遇上什麼挫折，很快就可以恢復元氣，再造另一個繁榮期。自由開放的經濟體系，令香港人可以憑努力、把握機會積累財富，不靠政府也可以自力更生。

可是，這種靠自己向上爬的機會愈來愈少，要靠政府的情况卻愈來愈多。香港的低稅和簡單稅制，鼓勵香港人創富，貫徹了藏富於民的原則。財富再分配主要靠公屋、公共醫療、免費教育等，勞工階層有了基本保障，部分人可以逐步晉身中產，進入向上流動的社會階梯。

可是近20年情况逆轉，打工仔薪金增幅慢、向上流動機會大減，沒有物業的港人跟有產階級的財富差距愈拉愈大，很多人需要政府提供更多保障，例如退休計劃、失業援助，還有一直以來需求都極大的公營房屋，才能保住穩定的生活！

政府要在開拓收入上動腦筋

財政預算案經常提及的是公共開支佔預算案比例一直上升，政府要嚴格控制；但是，公共開支上升是否可以控制得住？事實上，公共開支不斷增加是香港經濟結構轉變的結果，低收入階層數目不斷增加，他們都需要政府提供各種補貼和支援，因此公共開支必定會繼續上升。政府要考慮的，是應否在開拓政府收入上動腦筋，應付公共服務的需求。

傳統智慧認為低稅制是競爭力的主要因素，然而近年崛起的北歐五國卻是高稅、高福利國家，但無論競爭力和人民「幸福感」都排在全球前列（註）。

香港的公共財政，是否要來一次重新思考和檢視？

註：參考George Lakey, Viking Economics: How the Scandinavians Got It Right-and How We Can, Too, 2016

作者是資深傳媒人

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[陳景祥]