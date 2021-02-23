劉進圖：愛國者治港的論述盲點

對於香港特區肩負重要管治責任的人士來說，夏寶龍提出，應達到4點要求：一是全面準確貫徹「一國兩制」方針，把握正確方向，堅守原則底線；二是堅持原則、敢於擔當，與挑戰及破壞「一國兩制」的行徑堅決鬥爭；三是胸懷「國之大者」，把國家所需與香港所長結合起來；四是精誠團結，在共同旗幟下緊密團結起來。他又表示，強調「愛國者治港」，絕不是要搞「清一色」。

「堅定真正愛國」可按政治需要劃線

《明報》昨天刊出的「聞風筆動」專欄，引述建制派消息分析，早前已傳出改革特首選委會、立法會選舉組成，區議會相關席位會有改動，近日聽聞就連立法會選區劃分和投票方式，也有可能修改。夏寶龍的演說內容，與這分析大致脗合，大方向是加快人事更替，將一切權力掌握在中央信任的人手上。

「愛國者治港」的概念並不新鮮，當年鄧小平提出這概念，定義很寬鬆，只要誠心誠意擁護中國對香港恢復行使主權，不損害香港繁榮穩定便可以了，相信資本主義、封建主義，甚至奴隸主義，都是愛國者；治港的港人中，左派盡量少些，最好多選中間的人。夏寶龍借用了這概念，但把左派佔少數刪去，把重點放到「誠心誠意」上加以引伸，要求治港者是「堅定的」、「真正的」愛國者，這樣一來，誰才夠堅定，誰才是真正愛國，便可按中央不同時期的政治需要，作不同的劃線。但這樣變換概念，很自然會產生問題。

許多外籍人士肩負重要管治責任

舉例來說，港交所新近委任了阿根廷籍的歐冠昇當行政總裁，有前董事放風說不適宜，恐怕影響國家金融安全，資深董事陳子政要站出來替任命辯解，指外籍總裁有利吸引世界資金（詳見明報昨日經濟版）。港交所行政總裁毫無疑問是重要法定機構的負責人，按照夏寶龍的歸類，歐冠昇算是堅定的、真正的愛國者嗎？他應該愛的國家，難道不是阿根廷嗎？

歐冠昇這例子，突顯了「愛國者治港」論述的盲點，就是忽略了香港是國際金融中心、國際商業都會，在這裏肩負重要管治責任的人，包括許多外籍人士，尤其在司法機構，外籍法官數目不少，而且對香港法治與國際接軌，獲全球投資者信任，有重要的貢獻，假如因為推動愛國者治港把他們逼走，或者逼他們作各種政治表態，就要犧牲香港的獨特優勢。

佔大多數的淺藍淺黃會被接納嗎？

同樣道理，回歸20多年來的治港者行列中，從來都包括政治上較中立的公務員和專業人士，也包括爭取民主自由但支持香港回歸的泛民主派人士，這些人的參與，對落實一國兩制、港人治港，起了巨大貢獻。今天，按照夏寶龍的歸類，他們算不算堅定的、真正的愛國者？可不可以出任主要官員，或者參選立法會？所謂不搞「清一色」，到底容許多少不同的顏色？除了少數深藍的、赤紅的人，佔香港大多數的淺藍、淺黃的人，會被接納成為治港者嗎？

作者是資深傳媒人

[劉進圖]