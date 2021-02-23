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筆陣：愛國者治港，之後又怎樣？／文：袁彌昌

【明報文章】近日傳出中央有意修改本港選舉制度，以貫徹「愛國者治港」原則，當中盛傳立法會五大直選選區將被拆細，變成更多區，並估計有機會於下月舉行的全國兩會揭盅。

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