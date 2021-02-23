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2021年2月23日星期二
袁彌昌
筆陣
筆陣：愛國者治港，之後又怎樣？／文：袁彌昌
聞風筆動：夏寶龍愛國者門檻 涵蓋重要法定機構／文：李先知
黎蝸藤：拜登「示強」留一手 習強調深入溝通——美中現任領袖首次通話的看點
劉進圖：愛國者治港的論述盲點
葉建源：教育局尚欠社會一個解釋——關於變相強制教職員檢測的問題
梁美儀：抗疫的政治標籤
歐陽五：「全球化英國」須理性把握對華方向
葉文祺、黃樂妍：租置計劃管理問題 到底「不能也」還是「不為也」？
吳志隆：曾志豪勿做迷惑社會的「夢魔」
筆陣：愛國者治港，之後又怎樣？／文：袁彌昌
【明報文章】近日傳出中央有意修改本港選舉制度，以貫徹「愛國者治港」原則，當中盛傳立法會五大直選選區將被拆細，變成更多區，並估計有機會於下月舉行的全國兩會揭盅。
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