洪文正：電動車發展藍圖3點期許

（1）清晰時間表及目標

2011年5月修訂的《香港規劃標準與準則》曾經提出要以2020年香港「有30%私家車屬電動車輛或混合動力車輛」為目標，但政府近年推翻這個規劃，令人失望。既然政府今年決心制定電動車發展藍圖，就不容推卸訂出時間表及目標的責任，否則一切都是空談。

環顧現時世界各國的做法，時間表及路線圖大概分為3類：淘汰燃油車、電動車應用率及電動車銷售比例。就以中國為例，國務院去年發表《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》，當中提出到了2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量約20%，至2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流應用。近年內地的電動車普及化取得明顯進展，值得政府借鑑。筆者認為制定時間表局部淘汰燃油車較適合香港，因為香港欠缺本地汽車生產商，難以在短時間內提供大量電動車供應市場。制定淘汰燃油車的時間表可讓製造商、代理商及客人有足夠時間配合政策轉變。

（2）政府角色

除了制定路線圖外，政府在推動電動車普及化要擔當更積極角色。其他國家的政府早已修訂採購策略，陸續建立電動車隊。政府有責任比訂下的時間表更早完成全面電動化的目標，透過具體行動肯定電動車零排放的好處，才可起帶頭作用，推動市民及企業轉用電動車。

除此之外，政府必須汲取過去朝令夕改的教訓，持續投放資源，配合短、中、長期措施推動電動車普及化，而相關開支應視作對環境的投資，才能夠發揮作用。作為其中一個停車場物業的最大業主，政府也有不可推卸的責任，設置更多公共充電器。

（3）商界參與

現時商界對推動電動車普及化的態度不夠積極，有部分發展商為了賺取總樓面面積寬免，只鋪設了充電基礎設施，未有開放充電器供電動車使用，但政府一直未有應對方法。發展商坐擁大量停車場泊車位，對構建充電網絡十分重要。政府應考慮另設資助計劃，資助商界在老舊停車場提升基礎設施。

除了中電和港燈外，甚少企業願意建立電動車車隊，政府必須就商界參與電動車普及化制定全盤策略，令政府、企業、市民以一致步伐走向零排放時代。

作者是香港新興科技教育協會創會會長

[洪文正]